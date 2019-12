Último encuentro del año de Soy Candombe, con Tina Ferreira, en el Solís

Con casi 30 Llamadas encima, Tina Ferreira se tiene confianza para transmitir lo que sabe. Por eso, en mayo de 2018 empezó a dar talleres de candombe en el teatro Solís, con tan buena aceptación que este año completó un encuentro mensual desde abril. Hoy es la última cita del año de Soy candombe, que, como aclara, “es taller, no un curso, porque es un lugar donde la gente va a trabajar, empieza y termina. No hay experiencias permanentes de candombe en Montevideo, y frente a la necesidad en el mercado de brindar una respuesta, tanto para uruguayos como para turistas, lo planteamos en el teatro”. Desde entonces ha tenido participantes escoceses, venezolanos, brasileños, estadounidenses, canadienses, australianos, y también, por supuesto, locatarios, entre ellos gente con conocimiento previo y otra que no. ¿Cómo hacer para que convivan esas nociones tan distintas? “Lo que enseñamos es el significado de las prácticas de candombe, y como lo hacemos de forma vivencial, además de ser divertida, la experiencia te lleva a que vos te vayas con una visión de lo que es el candombe, pero de haberlo vivido”, explica. En el proceso, el tallerista aprende competencias cognitivas, psicomotrices, las relaciones interpersonales y la inserción social de esta práctica, además de irse con algún paso –“acá nadie tiene dos pies izquierdos”– como para no desentonar en el corso. “Para poder transmitir lo que la gente habitualmente ve, las manifestaciones en la calle, y lo que como uruguayos tenemos aprendido, usamos la danza y la música: la gente se convierte en los instrumentos. Y al armar la cuerda de tambores de forma fonética ellos pueden experimentar por qué nosotros hacemos lo que hacemos”, cuenta Ferreira. De todas maneras, al finalizar el taller hay interacción con percusionistas profesionales.

Las sesiones están pensadas para un máximo de 50 personas, para que la atención no se desvirtúe, y se dividen en una parte teórica y en otra práctica: “Si vas directamente a hacer cosas con el cuerpo y con tu voz, sin ponerle significado, la gente podía decir que es un taller de terapia gestáltica”, bromea la vedette. “Me ha sorprendido cómo les llama la atención lo que significa lo que vienen haciendo desde hace años. Por decir algo, es lo mismo que vos comas ajo dos veces por semana y un día te digan en qué te beneficia”, dice.

A nivel profesional, Ferreira estuvo trabajando últimamente junto a la comparsa Templando en Puerto Rico para pasar la prueba de admisión para las Llamadas 2020: “Quedamos en segundo lugar, vamos a ver la segunda etapa”. En paralelo, quiere seguir con estos talleres y está en busca de un espacio céntrico en el que pueda ofrecerlo todos los días.

Soy candombe, desde las 20.15 en la sala Delmira Agustini del teatro Solís, a 400 pesos. Informes: producciontaller@srcandombe.com.

Tatuaje en el castillo

Atención, tatuadores, aprendices y curiosos, porque en El Castillo Vagabundo (Canelones 1829) prepara para mañana, de 17.00 a 21.00, un taller de hand poke y autotatuaje para cerrar el año. Se darán lineamientos teóricos generales del tatuaje y conceptos básicos de bioseguridad, para luego profundizar en la técnica. Al finalizar, los participantes se llevarán un kit tatuador. Pero antes de eso, hoy a las 18.00 comenzará la última edición del Flash Day Tattoo.

Fiesta en la calle

Mañana a las 19.30 el Espacio de Desarrollo Armónico (Juan Paullier 1009 esquina San Salvador) hace su muestra de fin de año y, como desde 1992, la saca a la calle para que termine en un gran baile. Además, aprovecha para vender bonos de colaboración a 100 pesos, con premios que van desde cuponeras y masajes hasta una beca anual. Contacto: 24105304.

Temporada de ferias

Guayabera

Plataforma Caí (Tacuarembó esquina Guayabos) festeja su segundo año de actividad esta tarde desde las 17.00 con una fiesta en la calle. Montarán un escenario para espectáculos musicales –Los Róckolis Rockparagurisxs, Blocopercu, murga La Gran Muñeca y La Marmita, entre otros–, circo y la participación de distintos colectivos –Pintando las Veredas de tu Ciudad, Juegos del Mundo, Liberá tu Bicicleta, Radio Pedal, Fértil Feria y Miscelánea–, todo presentado por Pablo Aguirrezábal, Manuela da Silveira y Sebastián Fontes.

Candombera

“Precios muy económicos”, prometen desde la organización de la feria americana La Rodó, que el domingo de 14.00 a 19.00 funcionará en San Salvador 2122 entre Requena y Salterain, a beneficio de la comparsa. Las primeras 50 personas en llegar participarán automáticamente en el sorteo por un brownie casero.

Costurera

Mañana, de 19.00 a 22.00, Delira Bar (Frugoni 1393 esquina Rodó) se llenará de hilos, tijeras y telas, además de cosas ricas para tomar y comer. Eso prometen los organizadores de la feria itinerante de bordados La Violeta, “inspirada en Violeta Parra y su obra textil”. La música estará a cargo de DJ Mello.

Dramática

Ropa, vestuario, utilería, libros y accesorios se podrán comprar en la Feria Dramática que propone hoy, de 18.00 a 23.00, el teatro Circular para romper con la yeta del viernes 13. El elenco amenizará este bazar con lecturas dramatizadas, comida casera y música.