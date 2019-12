Un juego de mesa con tecnología de realidad aumentada invita a viajar por Latinoamérica

La consigna era utilizar tecnología interactiva para contar una historia sobre migración y cultura. Los estudiantes de cuarto año de la licenciatura en Ingeniería Audiovisual de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) dedicaron el primer semestre a investigar cómo involucrar a su público. Se enfocaron en los viajes como forma de conocer otras culturas, y con un equipo reducido, de cinco personas, llegaron a la etapa de prototipo de Itineratum. El juego viene adentro de una mochila y el tablero es un mapa impreso en tela que simula ser parte del equipaje. La docente Leticia Barzilai indicó que para diseñarlo se basaron en la tendencia de los videobloggers. Las instrucciones del juego, que integra los elementos tradicionales de una partida de mesa con una aplicación para celular, parten de una premisa: “Los cuatro videobloggers más populares del momento decidieron hacer una competencia. Todos realizarán un viaje de siete días recorriendo Latinoamérica y subirán videos de las diferentes experiencias que vivan allí. Al final del viaje el videoblogger que haya cosechado más visitas en sus videos será considerado el más popular de Latinoamérica”.

“Los estudiantes fueron avanzando en el desarrollo de este prototipo –hay dos ejemplares–, no sólo en la parte de programación y cómo hacer que funcionara a nivel digital, sino también al tacto: hicieron pruebas en diversos materiales, vieron cuán agradable era la experiencia de juego”, explicó Barzilai. Si bien todos recorrieron las diversas instancias, hubo quien se dedicó más a la programación y quien se enfocó en el arte o en el sonido. Utilizaron realidad aumentada combinando Unity, un motor para videojuegos, con Vuforia, una plataforma de desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada y realidad mixta, que los habilitaba a plantear un juego multijugador. Es la primera vez que los estudiantes los aplican y mostraron el resultado el mes pasado en el Festival de Artes Múltiples realizado en la UCU.

“Cada jugador tienen sus fichas, que son trackers, unos dibujos que tienen características geométricas para que la cámara del celular pueda detectar la posición en el mapa. Todo eso está dado por cartas que indican objetivos que los jugadores tienen que cumplir. Cada uno levanta una carta y sabe desde dónde empieza a jugar y a dónde tiene que llegar. Por ejemplo, estás en México y tenés que llegar a Chile. Entonces escaneás ciertos lugares del tablero que indican qué cantidad de movimientos tocan en el turno”.

Cuando el juego todavía no estaba listo, hicieron un teaser (tineratumuy.com). Actualmente, de las interacciones que se plantearon funcionan dos tipos: recolectar experiencias gastronómicas y de descubrimiento local, mediante un video 360º que implica que el jugador se mueva con el celular hasta encontrar el logo de Itineratum en el paisaje, lo que equivale a recolectar el objetivo y ganar puntos. Es decir que el formato está funcionando, aunque el juego no está terminado. “Para llegar a la validación de una idea de negocios es más que suficiente, y como mínimo producto viable, está bien”, dijo la docente. “Ahora queda a criterio de los estudiantes, que están terminando el año y generando un material que documenta el proceso del proyecto. No tienen claro si lo van a hacer o no, pero está abierta la posibilidad”.

Pensar lo corporal en la Facultad de Artes

Micropolítica, corporalidades y tiempo son los ejes del programa de conferencias que a partir de este viernes tendrá lugar en la Facultad de Artes (18 de Julio 1772). A las 18.30 del 6 de diciembre, en el salón 318, llega desde Brasil Suely Rolnik para referirse a “Una civilización en colapso”. El martes 10, de 9.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00, la española Victoria Pérez Royo abordará un taller de investigación desde las artes. Al día siguiente, a las 18.00, será la presentación del libro El tiempo es lo único que tenemos, compilado por Bárbara Hang y Agustina Muñoz. El mismo miércoles, a las 19.30, será el turno de la conferencia “Imagen y visualidad en la escena”, de Pérez Royo.

Festival Ibirapitá

Mañana Plan Ibirapitá reunirá a más de 1.000 beneficiarios en una nueva edición de su festival, pensado para personas mayores, que tendrá lugar en la plaza Seregni de 16.00 a 19.00. Con el fin de este encuentro gratuito, la plaza estará dividida en distintos sectores: un escenario con muestras de baile, y ejercicio físico a cargo de la Secretaría Nacional de Deporte. Además, estarán el caricaturista Hogue, la orquesta La Ventolera y DJ Sonidero Mandinga, entre otros.

En sus cuatro años de funcionamiento, el Plan Ibirapitá lleva entregadas más de 235.000 tablets, y desde 2019 los jubilados también pueden descargar las aplicaciones en sus teléfonos móviles, con contenidos que apuntan al entretenimiento para ejercitar la mente, el acceso a contenidos culturales y hábitos saludables para una vejez activa.