Libro sobre Mengele

El escritor francés Olivier Guez, premio Renaudot 2017, está en Montevideo, y hoy a las 19.00, en la Biblioteca Nacional, presentará su libro La desaparición de Josef Mengele, que relata la fuga del criminal nazi a Sudamérica. Nacido en 1974 en Estrasburgo, Guez también es periodista, y como tal colaboró con medios como Le Monde, Le Point, The New York Times y Frankfurter Allgemeine Zeitung. No es la primera vez que investiga los coletazos del Tercer Reich: de hecho, obtuvo el premio alemán al mejor guion por El caso Fritz Bauer (2015), acerca del fiscal que persiguió a numerosos criminales de guerra. Es autor de cinco ensayos, entre los cuales se destacan L’impossible retour, une histoire des juifs en Allemagne depuis 1945 (2007), American Spleen, un voyage au coeur du déclin américain (2012), Eloge de l’esquive (2014) y Les révolutions de Jacques Koskas (2014).