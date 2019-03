Investigadores de la Udelar nombraron a un nuevo género de arañas en homenaje a la Guerra de las Galaxias

Dos investigadores de la Universidad de la República, junto a un colega colombiano, descubren seis nuevas especies de araña en Colombia e incluso agregan un nuevo género al que denominaron Stormtropis (con cuatro especies nuevas para la ciencia) en homenaje a los Stormtroopers de las Guerras de las Galaxias.

Los aracnólogos Fernando Pérez-Miles y Carlos Perafán, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, junto a William Galvis, de la Universidad Nacional de Colombia, acaban de publicar en la revista científica ZooKeys, nuevos registros, especies y hasta un nuevo género de arañas de la familia Paratropididae en Colombia. Las arañas de esa familia estaban, hasta ahora, representadas por dos géneros: Anisapis y Paratropis. Tras la labor de estos investigadores, que clasificaron arañas recolectadas en varias campañas en distintas regiones de Colombia, la última de ellas llevada a cabo durante tres semanas en 2017, ahora el grupo tiene un nuevo género.

Ya que todas estas arañas se parecen demasiado, y debido también a que ya existía el género Paratropis, los investigadores decidieron bautizar el nuevo género como Stormtropis, en homenaje a los carismáticos soldados blancos conocidos como Stormptroopers de la saga La guerra de las galaxias que son todos idénticos entre sí. Las arañas de este género, nuevo para la ciencia, pertenecen a cuatro especies descritas por los tres científicos: Stormtropis parvum, Stormtropis colima, Stormtropis muisca y Stormtropis paisa.

“A los tres nos gusta la saga de la Guerra de las Galaxias” dice a la diaria Fernando Pérez-Miles. “Describir especies nuevas siempre es una alegría” agrega, y cuenta que “en la ciencia se trabaja siguiendo protocolos muy estrictos y lo único que te da cierta libertad artística, imaginativa y divertida, es el nombrar a las especies”. Pese a su felicidad, Pérez-Miles reconoce que el de la idea de nombrar al nuevo género fue Carlos Perafán, quien en estos momentos se encuentra en Paraguay persiguiendo a otros interesantes seres con ocho patas.

Las seis nuevas especies descritas pertenecen al grupo de las megalomorfas y son parientes lejanas de las arañas pollito y las tarántulas que el equipo de aracnólogos formado por Pérez-Mile viene investigando desde hace décadas.

Artículo: “The first Paratropididae (Araneae, Mygalomorphae) from Colombia: new genus, species and records”

Publicación: ZooKeys (marzo 2019)

Autores: Carlos Perafán, William Galvis y Fernando Pérez-Miles.