Actividades para bordar, tejer y comunicar

Ya sea en Montevideo o en Buenos Aires, los cupos de los talleres de bordado de Nuevo Reino, en un rango que abarca desde colgantes hasta amuletos, motivos botánicos o astrológicos, suelen llenarse tan rápido como corre la información. El próximo en agenda es el de bordado dimensional, programado para el 25 de mayo. Se trata de un intensivo, de cuatro horas de duración, en el que Virginia Sosa enseñará puntos dimensionales y puntos tejidos para crear rellenos y líneas de bordado con relieve y textura. Para esta instancia se precisa tener conocimientos básicos de bordado, punto atrás y tallo, ya que se trabajará sobre la técnica directamente. Tiene un costo de 1.800 pesos, que incluyen el café de la pausa y todos los materiales que se utilizarán en clase; al final, los participantes podrán llevarse a casa un kit de regalo: el bastidor, el lienzo, el muestrario de puntos, los hilos, las agujas y el manual con los diagramas.

Además de tener inquietudes plásticas, la docente es egresada de la carrera de Diseño Teatral y, como tal, cuenta con experiencia como vestuarista, escenógrafa y productora técnica. Al inicio tuvo que conformarse con desarrollar su interés por el bordado de forma autodidacta, pero poco a poco fue “participando en grupos de bordadoras mayores, visitando mercerías y hablando con abuelas, intentando averiguar por qué este arte se había convertido en una especie de eslabón perdido en Uruguay”, hasta que asistió a un festival textil en México, donde tomó clases sobre técnicas precolombinas y tradicionales contemporáneas. Más tarde se siguió formando con algunas artistas en Argentina y tomó apuntes, a distancia, con bordadoras de Francia e Inglaterra. Para seguir sus pasos y reservar lugar hay que escribirle a holanuevoreino@gmail.com.

Patchwork solidario

Desde 2017 la asociación civil Honrar la Vida, que desde hace diez años se dedica al acompañamiento de pacientes internadas o en tratamiento por cáncer de mama en el Centro Hospitalario Pereira Rossell, lleva adelante la campaña Tejiendo por la Vida. Cada invierno, la intención es lograr que más mujeres tengan una manta con la que abrigarse. Para eso, convocan a quienes tejen a sumar cuadrados de crochet, que deben medir 30 x 30 cm. La recepción de tejidos se realizará del 1º al 31 de mayo en Oncología de Adultos, segundo piso del hospital.

Texturas en fieltro

En La Pasionaria Universo Creativo (Reconquista 587), Ona Laer Diseño de Autor dará un taller de texturas en fieltro desde el sábado 11 de mayo de 15.00 a 18.00. Estará a cargo de Alejandra Rodríguez y tendrá un costo de 1.200 pesos. La inclusión de textiles, prefieltros, vellón, cordones, entre otros elementos, permite otorgar relieves y formas insinuadas a través de la fibra de lana. En este primer acercamiento a la experimentación con texturas la propuesta es comenzar a incluir elementos con y sin reserva, trabajar con cortes y amasado para lograr paños que pueden utilizarse en la confección de alfombras, almohadones, bolsos, o bien con fines artísticos. Se experimentarán las posibilidades de lograr volúmenes en una pieza de ese material mediante inclusiones de materiales en un fieltro plano. Por más datos comunicarse al 29156852 o al correo lapasionariauruguay@gmail.com.

A la moda en Miami

MoWeek y el Istituto Marangoni vuelven a unirse para lanzar el concurso Art & Fashion, que busca innovar en una comunicación de moda efectiva para una marca local. El premio es la asistencia al curso de una semana The Art of Fashion en el Istituto Marangoni School of Fashion Art & Design Miami, que se lleva a cabo durante la feria Art Basel. La convocatoria consiste en seleccionar una marca de indumentaria, zapatos o carteras cuyo target sea el público de lujo, luego elegir a un artista local, y finalmente crear una estrategia de comunicación compartida. La presentación deberá analizar las diferentes herramientas utilizadas en todas sus plataformas y canales oficiales: digital, avisos, eventos, audiovisual e influencias. El plazo para participar vence mañana. Para consultar las bases del concurso: www.moweek.com.uy/wp-content/uploads/2019/04/Bases-Concurso-Istituto-Marangonimoweek-mayo-2019.pdf.