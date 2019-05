El proyecto Mujeres Luchadoras fabrica objetos estampados y vuelca la mitad de la ganancia a mujeres privadas de libertad

Que incluso quien no comparta su causa entienda que esa mujer tuvo un rol protagónico. Partiendo de ese concepto, Laura Varela, emprendedora de la marca de indumentaria Lupita, creó La Comunidad Lupita, una plataforma con el fin de realizar proyectos que trasciendan el negocio al que se dedica. Para eso se unió al estudio de diseño Ananá y este año empezaron un proceso creativo, tirando sobre la mesa un montón de nombres, candidatas a ser estampadas en una edición limitada de tazas, bolsos de lona (tote bags) y remeras. Ya que la intención fue abarcar distintos ámbitos y diferentes momentos históricos, entre la retratadas hay artistas, militantes y políticas. Seleccionaron 12 que, por sus historias de vida, representan lo que quieren transmitir: están desde Cleopatra hasta Luisa Cuesta, Violeta Parra, Meredith Monk, Rigoberta Menchú y las Pussy Riot. “Definimos estas mujeres icónicas buscando generar un paralelismo con las madres a quienes va destinado el proyecto. Si bien muchos pueden no adherir a estas figuras, no hay discusión en cuanto a que fueron luchadoras”, fundamenta Varela. “Y la madre privada de libertad, podrás estar de acuerdo o no, pero es una luchadora”, agrega, ya que la mitad de las ganancias serán donadas –en forma de materiales– a la Unidad 9 Madres con Hijos del Instituto Nacional de Rehabilitación. Actualmente, esa unidad está situada contigua a la Unidad 5 Femenino, que se abrió como realojo del proyecto penitenciario conocido como El Molino. Son recluidas en ese lugar mujeres que tienen hijos pequeños que viven con ellas, y también se intenta trasladar hasta ahí a las embarazadas a partir del quinto mes de gestación.

Generar conciencia sobre el tema y dar continuidad al proyecto, volcándolo a otras causas, es una ambición de estos diseñadores. “Con El Molino tenemos como fecha de finalización fines de mayo, pero como nos está yendo recontra bien y estamos copados, lo vamos a seguir”, cuenta Varela. La idea es ampliar la lista de mujeres representadas, y si bien van a hacer el mismo tipo de producto, la recaudación va a ir cambiando de destinatario; en junio van a trabajar sobre niños y adolescentes.

“Empecé desde mi marca intentando generar campañas con un fin social, usándola como plataforma en redes”, dice Varela. El año pasado, para el Día de la Madre, publicó contenidos que apuntaban a revisar los preconceptos que hay sobre la maternidad. La idea inicial de Mujeres Luchadoras era que las presas intervinieran en parte de la elaboración de esta línea, y así fue presentado a las autoridades ministeriales, pero finalmente lo ejecutaron independientemente. Con el aval de la institución carcelaria, de todos modos, a fin de mes el equipo creativo se reunirá con estas mujeres privadas de libertad para definir qué están necesitando.