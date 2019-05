Vázquez dijo que Calloia y Lorenzo “actuaron de muy buena fe” en el caso Pluna

El presidente Tabaré Vázquez consideró que el ex ministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo y el ex presidente del Banco República Fernando Calloia “actuaron de muy buena fe” en el caso Pluna. “Tengo plena confianza tanto en Calloia como en Lorenzo, y sé que han actuado de muy buena fe”, dijo Vázquez este martes, tras una reunión con embajadores de la Unión Europea (UE). En ese encuentro se conversó acerca de las negociaciones por el Tratado de Libre Comercio del bloque europeo con el Mercosur y sobre la elección del ex canciller uruguayo Enrique Iglesias como “asesor especial para Venezuela” de la alta representante para Asuntos Exteriores de la UE, Federica Mogherini.

La semana pasada, el Tribunal de Apelaciones ratificó la condena a Calloia y retiró la absolución que en primera instancia se le había dado a Lorenzo. Además de Vázquez, ya habían respaldado a los ex jerarcas el ex presidente José Mujica y los precandidatos presidenciales Daniel Martínez y Mario Bergara. Respecto del delito de abuso de funciones, por el que se imputó a Lorenzo y Calloia y cuya eliminación fue aprobada por el Senado pero archivada en la Cámara de Diputados, Vázquez expresó que se trata de un tema que “hay que estudiar más en profundidad”, y que es necesario “delimitar bien las responsabilidades que establece esa ley, porque es un terreno muy difuso”. Según el mandatario, ante una normativa “tan difusa como esta se pueden cometer injusticias”.