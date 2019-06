Presidente de la Cámara de Diputados piensa que el gobierno de Bolsonaro no tiene una “agenda planteada” y alerta por “colapso social”

Ya entrando en su sexto mes de gestión, el gobierno brasileño que preside Jair Bolsonaro sigue sin dar pasos ciertos y la base de opositores que parece ir conformándose contra la gestión del ex capitán ultraderechista excede ampliamente el de los adversarios naturales que desde siempre tuvo, los sectores de izquierda y progresistas.

En una nota publicada hoy en el sitio del diario O Globo, el presidente de la Cámara de Diputados, el dirigente derechista Rodrigo Maia, representante federal por el estado de Río de Janeiro, integrante del partido Demócratas, afirmó que la administración de Bolsonaro no tiene una “agenda planteada” de gobierno y que el país se está encaminando hacia el “colapso social”.

Maia dijo además que la reforma de la previsión social, principal iniciativa del área económica que tiene como principal referente al ministro de Hacienda, Paulo Guedes, es necesaria, pero aclaró que sólo esa reestructura del gasto no va a resolver por sí sola todos los problemas del país. El diputado agregó que su relación con Bolsonaro es “de diálogo y de construcción de una alternativa que saque al país del camino que está recorriendo actualmente”. Maia agregó que “cada uno desde su lugar, principalmente desde el Ejecutivo y el Legislativo, tiene que colaborar para construir iniciativas, más allá de la reforma de la previsión social, para que podamos cuidar a esos brasileños que están en una situación cada vez peor, yo diría de colapso social”.

Según dijo Maia en la entrevista con el medio carioca, la reforma de la previsión no está atrasada, pero “todo el mundo ya tiene claro que sólo esa reforma no va a resolver nada. Para salir de este camino el gobierno va a tener que ir mucho más allá de lo que fue hasta ahora”. De por si “la previsión social no es una agenda, sino una reforma racional y necesaria para equilibrar las cuentas públicas. Nosotros no vemos una agenda amplia y completa elaborada por este gobierno”, amplió Maia, quien dijo además que las movilizaciones en favor de Bolsonaro que se realizaron el último domingo de mayo -en las que el diputado fue blanco de muchas críticas- “fueron básicamente actos del gobierno atacando a aquellos que pueden ayudar al propio gobierno”.

Más previsibles, y también más punzantes, fueron las críticas al gobierno de Bolsonaro realizadas por el experimentado diplomático Samuel Pinheiro Guimarães Neto .-quien se desempeñó como Alto Representante del Mercosur entre 2011 y 2012 y quien también fue secretario general de Itamaraty durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Lula entre 2003 e 2009. El diplomático declaró en una entrevista publicada hoy por el sitio The Intercept Brasil que el gobierno de Bolsonaro no pasará del mes de julio y agregó que una eventual presidencia del general Hamilton Mourão -actual vicepresidente del país- no debe causar recelos acerca de una nueva dictadura militar, al asegurar que ellos (los militares), “pasaron 30 años intentando limpiar los aspectos que fueron negativos de la dictadura para ellos”.

Guimarães -quien es una figura muy identificada con el Partido de los Trabajadores- se mostró además muy crítico con la política exterior que el gobierno brasileño está llevando adelante y cuestionó la intención de la actual administración de intentar que Brasil ingrese en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según Guimarães, Bolsonaro se olvida de que el país es una nación subdesarrollada y que “la OCDE es un club de ricos”. Comparando al sistema económico mundial con un avión, el diplomático aseguró que Brasil ni siquiera tiene asiento en clase económica, sino que “está en la parte del equipaje”.