Capitana de la selección estadounidense campeona del mundo volvió a atacar a Trump

Mientras en las calles de Nueva York una multitud se congregó hoy para recibir al equipo estadounidense que el domingo derrotó a Holanda 2-0, consagrándose nuevamente campeón del mundo de fútbol femenino en el torneo que se realizó en Francia, todavía siguen generando repercusiones los dichos de la capitana del equipo, Megan Rapinoe, quien desde hace largo tiempo mantiene una abierta polémica con el presidente Donald Trump.

Rapinoe, de 34 años de edad, dijo el martes durante una entrevista con la cadena CNN que el mandatario con su slogan de campaña Hagamos a Estados Unidos Grande Otra Vez, excluye a muchas personas, porque su idea “se remonta a una era que no era grande para todos… puede haber sido grande para algunas personas, y tal vez Estados Unidos sea grande para algunas personas en este momento, pero no lo es para suficientes estadounidenses en este mundo”, dijo la futbolista.

“Su mensaje excluye a las personas. Usted me excluye a mí, excluye a las personas que se parecen a mí, excluye a las personas de color, excluye a los estadounidenses que quizás lo apoyan”, afirmó Rapinoe, quien es lesbiana y una conocida activista por los derechos de la población LGBTI.

Rapinoe ya había polemizado con el mandatario cuando, antes del Mundial, le preguntaron si acudiría a la Casa Blanca en caso de que Trump invitase al plantel a la residencia presidencial. La futbolista dijo que “no iría a la puta Casa Blanca”, generando una inmediata respuesta por parte del presidente, quien, aún antes de la consagración de las estadounidenses, invitó al equipo a Washington.

Durante la entrevista de este martes con CNN Rapinoe afirmó que ni ella ni nadie del equipo irán a encontrarse con Trump, pero a la vez contó que el plantel sí aceptó las invitaciones que recibió por parte de legisladores demócratas, entre ellos la congresista Alexandria Ocasio-Cortez; el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. “Este es un momento muy especial para nosotros, y poder aprovechar este momento y hablar de las cosas de las que queremos hablar y celebrar con los líderes de nuestro país es un momento increíble”, dijo Rapinoe. “Así que sí a Alexandria Ocasio-Cortez, sí a Nancy Pelosi, sí al Congreso bipartidista, sí a Chuck Schumer … sí a cualquier otra persona que quiera invitarnos y tener una conversación sustantiva real, y que crea en las mismas cosas que nosotros creemos”.