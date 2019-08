Apuntes de campaña del 14 de agosto: Entre la política económica y un Guccigate

(Hoy es 14 de agosto. Faltan 74 días para las elecciones nacionales)

Buenos días. Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria.

Es un signo de estos tiempos que los temas de campaña oscilen, en un amplio arco, entre discusiones sobre política económica y los entresijos de la eventual postulación al Parlamento de Gustavo El Gucci Serafini.

El candidato del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, presentó su renuncia al Senado, pero también un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cuya respuesta, obviamente, no va a recibir en persona, y que incluyó preguntas como “¿Qué medidas tomará el gobierno para mejorar la competitividad de todos los sectores productivos y reactivar la economía?”. Los comentarios al respecto del titular del MEF, Danilo Astori, fueron publicados directamente en el portal de Presidencia e incluyeron duras consideraciones políticas, entre ellas calificar de irresponsables los planteamientos de Lacalle Pou, opinar que este les asigna “poca o nula importancia [...] a las políticas públicas tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población”, y afirmar que en el programa del PN “hay una cantidad de propuestas absolutamente imposibles de llevar a la práctica, salvo que se practique un feroz recorte de gasto público”.

Estos chisporroteos, al igual que los causados por las declaraciones a la diaria de Ana Inés Zerbino, referente en economía de Ernesto Talvi, tienen mucho que ver con la atención concitada por la situación argentina, donde el oficialismo y la oposición se señalan mutuamente como responsables del creciente descalabro. Aquí, los frenteamplistas sostienen que si ganan Lacalle Pou o Talvi tendremos problemas como los de Argentina, y entre los opositores nadie defiende ya a Mauricio Macri. Ni siquiera quienes se mostraron exultantes hace cuatro años, cuando ganó las elecciones: bien dicen que la victoria tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana.

A todo esto, Radar difundió su segunda encuesta posterior a las internas, realizada del 6 al 12 de este mes. En relación con su medición anterior, la empresa registró un leve aumento del FA (de 35,5% a 37,3%), un leve descenso del PN (de 22,6% a 21,8%) y un leve ascenso del PC (de 19,5% a 20,4%), mientras que Cabildo Abierto (CA) se mantiene (de 9,5% a 9,4%), 3,3% de los consultados dijo no saber o no contestó a quién votará, y 2,3% adelantó su voluntad de emitir votos en blanco o anulados.

CA va camino a definir este sábado que su fórmula, encabezada por el ex comandante Guido Manini Ríos, llevará como candidato a la vicepresidencia al escribano Guillermo Domenech. Cabe suponer que las gestiones reservadas hechas por Manini para incorporar a una figura que le agregara convocatoria no dieron resultado, ya que Domenech no es una persona muy conocida y ya era el presidente del partido.

Serafini sí es una persona muy conocida, y sus declaraciones anoche a Telemundo abrieron una especie de Guccigate que incluye contradicciones, frases infelices y la grabación de una conversación privada.

Hasta mañana.