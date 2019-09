Una muestra sobre la acumulación de plásticos en los océanos invita a reflexionar sobre su impacto en el planeta

Truco campero

La Exposición Internacional de Ganadería y Muestra Internacional Agro Industrial y Comercial, es decir, la Expo Prado, lleva 114 ediciones, pero este año se lleva a cabo por segunda vez el Campeonato de Truco, que se juega todos los días al atardecer. La gran final será el último día de la Expo, el domingo 15, y los premios para la parejas ganadoras van hasta los 1.000 dólares.

Caminata y derechos

En el marco de la Semana de la Democracia, organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, mañana se hará una caminata guiada por Ciudad Vieja. “Caminar, conocer, resignificar” es el nombre que lleva la recorrida, en clave de derechos humanos, guiada por el profesor Gabriel Quirici. Se prevé hacer cinco paradas en lugares icónicos, donde se referirá a la historia y a la actualidad del país. La actividad comenzará en la puerta de la Ciudadela a las 12.00.

En la misma línea, el domingo 15 de setiembre de 15.00 a 17.00 en el Mercado del Inmigrante (San José 1312 y Yaguarón) se celebrará el Día Internacional de la Democracia con una suerte de biblioteca humana, esto es, 15 personas harán las veces de libros, contando sus historias durante 15 minutos entre las personas que transiten ese espacio. “No juzgar un libro por su portada” es el nombre de la propuesta.

Asanas libres

Como cierre de las actividades desarrolladas esta semana en el marco de la visita de Swami Shivananda a Montevideo, el domingo de 9.00 a 22.00 habrá una jornada de yoga y meditación, con entrada gratuita en la sala Mercosur del hotel Ibis (La Cumparsita 1473).

Casting maduro

Los Modernos Films llaman a la participación de extras mayores de 60 años para la película Muertos con gloria, nuevo largometraje de Mauro Sarser y Marcela Matta, responsables de Los Modernos (2016). Para postularse basta con enviar datos personales junto a una foto al correo actodeviolenciacine@gmail.com

Juegos callejeros

Más de 30 instituciones de Marconi y Casavalle coorganizan la ludoteca Construimos Casavalle, bajo la coordinación de la organización San Vicente, obra Padre Cacho. Este año la consigna invita a dimensionar los aspectos positivos de los espacios barriales. Esta será la edición número 19 y promueve un espacio de encuentro colectivo: quienes participan proponen bases de juegos de circulación libre y cada año cuenta con un cierre especial. Cada organización que asista aportará una bandera para identificarse y una caja intervenida artísticamente para construir un elemento colectivo, y pintarán las piezas de un puzzle mural que se llevarán a su centro. La movida comenzará hoy a las 14.00.

Muestra con conciencia

Desde el próximo lunes se podrá visitar Out to sea? The Plastic Garbage Project, una muestra sobre la acumulación de plásticos en los océanos que invita a reflexionar sobre su impacto en el planeta. La exposición, proveniente del Museo de Zúrich, muestra las consecuencias de los ocho millones de toneladas de residuos que se vierten cada año a los mares, y analiza algunas posibles soluciones para este problema, puesto que aproximadamente 700 especies marinas, algunas en peligro de extinción, son afectadas por la basura plástica que flota. La exposición estará instalada en el hall de la Casa Central del Banco República (Cerrito 351) hasta el 18 de octubre y el acceso es con entrada libre. En el horario de 9.00 a 13.00 se harán visitas guiadas, exclusivamente agendadas. En tanto, de 13.00 a 18.00 la muestra estará abierta para público general y con cita previa para grupos e instituciones. Para conocer más detalles sobre la muestra, ingresar a www.plasticgarbageproject.org.

A la vez, el Departamento de Cultura y el Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo aprovechará este montaje como un espacio para que niños, jóvenes y adultos aprendan a clasificar los residuos en casa, sepan cómo y dónde deben disponerlos y qué sucede una vez que el camión se los lleva.