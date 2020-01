Apuntes del día: Candidaturas montevideanas en veremos

Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

En los aprontes para la próxima elección departamental de Montevideo, algunas cosas se van aclarando y otras se complican en forma inesperada. En el Frente Amplio (FA) se confirmó que el neurocirujano Álvaro Villar acepta ser candidato a la intendencia, y hasta ahora se han manejado formalmente cuatro nombres más: los de Carolina Cosse, Pablo Ferreri, Gustavo Leal y Fernando Pereira. Del total de cinco, pueden quedar tres en carrera. Esto es lo que está sobre la mesa, pero por debajo de ella se han jugado otras cartas y, para desgracia de quienes lo hicieron, lo que era reservado deja de serlo.

Ayer se revelaron entretelones del proceso que descartó una nueva postulación de Daniel Martínez, y en particular los relacionados con la interna del Partido Socialista, donde no cesan los forcejeos entre el sector del secretario general, Gonzalo Civila, y el de quienes fueron antes mayoría en la conducción. En un marco más amplio, es evidente que está en juego el equilibrio futuro de poder en el FA, donde no hay una jefatura reconocida por todos, los líderes de las últimas décadas no hacen nada que se parezca remotamente a dar un paso al costado, y la Intendencia de Montevideo será la posición ejecutiva más fuerte y con mayor visibilidad en los próximos años.

Del otro lado, en la coalición que llevó a Luis Lacalle Pou a la presidencia de la República, se habían expresado intenciones de repetir esa experiencia en Montevideo, con el lema del Partido Independiente (PI) o el Partido de la Gente (PG), ya que no se podrá utilizar el del Partido de la Concertación. Sin embargo, Cabildo Abierto se inclina hacia una candidatura propia sin alianzas, y ahora el único diputado electo del PI, Iván Posada, dice que no han recibido ningún planteo en la materia, y que “una de las posibilidades” es que los liderados por Pablo Mieres no se presenten en las departamentales montevideanas.

La relación previa de los partidos Colorado y Nacional con Edgardo Novick no los lleva a ver con mucho entusiasmo la posibilidad de usar el lema del PG, y para colmo de complicaciones Alberto Ney Castillo, cuyo nombre se manejaba para la candidatura colorada a la intendencia, anunció que no quiere postularse.

Mientras tanto, Lacalle Pou hizo declaraciones acerca de las futuras designaciones para directorios de entes autónomos y servicios descentralizados, y ratificó su intención de ofrecerle participación en ellos al FA. A su vez, el futuro secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció que la presencia en esos organismos de representantes de los partidos de la “coalición multicolor” (y de sus sectores internos, en los casos de nacionalistas y colorados) se adjudicará en forma proporcional a la cantidad de votos lograda en las elecciones de octubre. De todos modos, el presidente electo aseguró que en las presidencias de los organismos habrá “gente con una fuerte capacidad técnica e idoneidad en la materia”.

También habló del proyecto de urgente consideración que presentará al Parlamento después de asumir, y subrayó que está dispuesto a modificar el texto inicial, que al parecer todavía no se terminó de redactar.

Hasta el lunes.