Apuntes del día: Gato con relaciones

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria. Hasta que Marcelo Pereira regrese de su licencia, los apuntes del día estarán a cargo de un grupo de compañeros de la redacción.

Cuatro millones de dólares, 3.536 millones de dólares. La primera cifra refiere al monto de las irregularidades en contratos con privados que se habrían cometido en la Intendencia de Artigas, de acuerdo a lo informado por la Junta de Transparencia y Ética Pública; la segunda, a la cantidad que la minera Aratirí pretende obtener del Estado uruguayo, en el juicio que se está llevando a cabo en estos días en Estados Unidos. En el primer caso, la actuación del intendente de Artigas, Pablo Caram, del Partido Nacional, se encamina a ser analizada por la Fiscalía de la Nación y por el Comité de Ética de su partido. En el segundo caso, todavía no está claro si el contador Isaac Alfie estaría incurriendo en un conflicto de interés público y privado, ya que su informe será usado contra el Estado uruguayo pero todavía no ha asumido como director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero los cuestionamientos éticos se repiten. Entre quienes suman duros reparos al rol de Alfie está la senadora electa Carolina Cosse, que cree que el contador no debería ocupar el cargo para el que se lo ha designado en el próximo gobierno.

Cosse también anunció ayer que, para dar fuerza a su candidatura al gobierno montevideano, que hoy seguramente sea confirmada por el Plenario del Frente Amplio (FA), está dispuesta a “asumir la responsabilidad que tenga que asumir por cinco años”. Es decir que acepta no interrumpir su eventual desempeño como intendenta, y por lo tanto, no podrá embarcarse en la campaña presidencial de 2024. Esa “abstención”, presume Cosse, llevará tranquilidad a la fuerza política. Aunque pocos lo han formulado expresamente (el senador electo Mario Begara fue uno de los pocos que lo dijo de forma abierta), la importancia de la Intendencia de Montevideo para el lanzamiento de una candidatura en las próximas elecciones nacionales es central para entender las idas y vueltas en las que se ha enfrascado el FA desde hace un mes.

Más allá de las ambiciones personales, parece buena cosa que quienes se aprestan a ser oposición estén pensando en liderazgos claros para afrontar los próximos cinco años. En cuanto a los contenidos de esa oposición, habrá que atender a lo que debata el PIT-CNT hoy de tarde, ya que del encuentro surgirán líneas de acción frente a la ley de urgente consideración (LUC) que prepara el próximo gobierno; ya trascendió la intención de promover un referéndum para derogar su articulado.

Como hace una semana se dio a conocer el anteproyecto de la ley, en esta edición seguimos recogiendo análisis y opiniones sobre su contenido. Publicamos sendas opiniones sobre lo que insinúa la LUC en cuanto a políticas contra la violencia de género y políticas de investigación científica, tecnología e innovación. También informamos sobre algunos detalles de la LUC sobre historia clínica de los pacientes y telemedicina.

Volviendo a Caram, y para cerrar esta columna con algo de humor, le proponemos releer la nota para luego reflexionar sobre los misterios que encierra la cuarta pata del gato.

Hasta mañana.