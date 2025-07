Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El presidente Yamandú Orsi y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, recibieron ayer en la Torre Ejecutiva a los líderes de todos los partidos políticos de la oposición con representación parlamentaria. Pese a la intención, el Poder Ejecutivo no parece haber conseguido sumar a los partidos Nacional, Colorado e Independiente al diálogo por la seguridad social que lanzó el miércoles. Además, el intercambio político tocó otros temas importantes y cada dirigente salió de Presidencia con distintas expectativas. Reconozcamos que no es algo habitual en la política nacional que el presidente se reúna con todo el arco opositor en un mismo día. Son instancias escasas, íntimas y aprovechables al máximo para cualquier liderazgo. Fue “el primer encuentro del gobierno con los partidos políticos”, y eso es “siempre importante, que en Uruguay haya diálogo político con lo institucional”, señaló el presidente del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, al salir de la reunión. Los blancos, no convencidos con sumarse al diálogo social, propusieron “una solución alternativa” y establecer un diálogo “sobre algunos temas que nos tienen que interesar a todos como país, de políticas públicas, que incluso exceden un período de gobierno”, como “protección a la infancia, pobreza infantil, sistema de cuidados, salud mental y adicciones, y desempleo juvenil”, agregó Delgado. Por su parte, el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, dijo al salir de la reunión que propuso al gobierno la creación de un espacio conformado exclusivamente por los partidos políticos en el marco del diálogo social para sumarse. Los líderes del Partido Independiente, Pablo Mieres, y de Identidad Soberana, Gustavo Salle, también fueron recibidos y reiteraron que no estarán en el diálogo social. Por su parte, Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, partido que sí participa del diálogo social, aprovechó la reunión con Orsi para hablar de los ejes del presupuesto.

En la Torre Ejecutiva, ayer también estuvieron reunidos Sánchez, los ministros de Ambiente, Edgardo Ortuño, y de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el presidente de OSE, Pablo Ferreri, para ultimar detalles del anuncio formal que se hará hoy en conferencia de prensa de que el proyecto Neptuno no se concretará.

En materia judicial, el caso Conexión Ganadera, que ha generado enorme expectativa, tuvo ayer un punto de inflexión con la imputación y envío a prisión de Pablo Carrasco, socio fundador del fondo, por un delito de estafa y lavado de activos, y la imputación con prisión domiciliaria de Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, socia y viuda del socio fundador fallecido, Gustavo Basso.

También hubo novedades en el ámbito sindical, una es que la Mesa Representativa del PIT-CNT definió un paro general parcial -el primero en lo que va de la administración de Orsi- para el 12 de agosto. La plataforma reclamará por varios conflictos que se vienen desarrollando y por mejoras presupuestales.



