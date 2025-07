El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió este jueves en Torre Ejecutiva al secretario general del Partido Colorado (PC), Andrés Ojeda, en el marco de una serie de encuentros programados con dirigentes de la oposición para discutir sobre diferentes temas de coyuntura. La reunión tuvo lugar inmediatamente después del encuentro entre el presidente y el líder del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, y también participó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

El desencadenante de las reuniones fue la decisión de los partidos Nacional, Independiente y Colorado de no participar en el proceso de diálogo sobre protección y seguridad social que comenzó este miércoles.

Una vez finalizada la reunión, Ojeda valoró en rueda de prensa que la decisión de convocar al diálogo “es un buen camino” que “descomprime toda la situación”, y dijo que “buena parte de la conversación tuvo que ver con el relacionamiento” que mantienen el gobierno y la oposición entre sí.

Según elaboró, Orsi expuso “un rumbo muy interesante de relacionamiento directo institucional con los partidos políticos” y vaticinó que la instancia “será seguramente la primera de muchas”. “Este es el camino del entendimiento”, agregó Ojeda, que llamó a priorizar “las conversaciones cara a cara” sobre el “ruido barrabrava por la tele” para “poner por delante los problemas de la gente y no los intereses personales o partidarios de cada uno”.

Si bien dijo que, de mantenerse “como está montado hoy”, su partido no participará en el diálogo social, el secretario general del PC dijo que planteó al gobierno la creación de un espacio conformado exclusivamente por los partidos políticos para “que después haga todo lo demás como lo tiene previsto”. “Ellos no me dijeron ni que sí ni que no; tomaron el planteo”, resumió.

“Ya saben lo que pensamos: si eventualmente no cambian su postura, saben que no vamos a estar; y saben que si la cambian y hacen esta pequeña modificación para que podamos ir en forma autónoma, estaremos”, enfatizó Ojeda. Según dijo, el planteo “no tiene otro objetivo” que poder “participar en el diálogo, porque queremos dialogar de los temas del país”, aunque recordó que la última decisión recaerá sobre el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido.

Diálogo sobre la seguridad

Asimismo, y tal como lo había hecho Mieres horas antes, el senador también se refirió al inminente comienzo de un diálogo en materia de seguridad pública convocado por Orsi. Con relación a esto, el líder colorado dijo que si bien fue uno de los tópicos abordados durante el encuentro con Orsi, fue el ministro del Interior, Carlos Negro, quien lo llamó días atrás para avisarle “que iba a hacer esta convocatoria”.

“Nos aclaró que el espacio para conversar iba a ser un espacio con los partidos políticos, sin más en principio, después con otros”, reveló Ojeda, y reiteró que esa es la línea de trabajo que el PC desea mantener con el gobierno. Así, dijo que “si el ministro del Interior arma una conversación o una mesa, tendrá un representante o los que disponga del PC para sumar, aportar y criticar lo que corresponda”.