Apuntes del día: Innominados

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria. Hasta que Marcelo Pereira regrese de su licencia, los apuntes del día estarán a cargo de un grupo de compañeros de la redacción.

No tuiteó. Ignacio de Posadas prefirió enviar una carta de lector al semanario Búsqueda. Allí se queja del espectáculo que han brindado Ernesto Talvi, Guido Manini Ríos y Pablo Mieres con sus desacuerdos para elegir candidato a la Intendencia de Montevideo (IM). Según el ex ministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Luis Lacalle (padre), las disputas dañan la credibilidad del próximo gobierno.

El efecto en la opinión pública de esas desavenencias, podría agregarse, no está lejos de lo que, entre otros, planteaba en la edición de ayer el intendente de Rocha, Aníbal Pereyra, cuando decía que lo único que mantuvo unida a la coalición triunfante en las elecciones nacionales era la intención de sustituir al Frente Amplio en el gobierno.

Como si hubieran escuchado a De Posadas, ayer Talvi y Manini se reunieron para resolver qué hacer en Montevideo. Si se atiende a lo que reveló el diputado del PI Iván Posada, el encuentro habría sido excepcional en cuanto escapó a la lógica “radial” que tiene el funcionamiento de la coalición, en la que la comunicación entre los distintos miembros supuestamente estaba siempre mediada por Luis Lacalle (hijo) y su entorno. Lo cierto es que Talvi y Manini dejaron de amenazarse mutuamente con presentar sendas candidaturas a la IM y resolvieron concurrir, con todos los demás coaligados, bajo el lema Partido Independiente.

Pero si Talvi y Manini resolvieron el “dilema del lema”, todavía no pudieron encontrar un candidato. A quienes les pueda haber preocupado que Talvi, designado ministro de Relaciones Exteriores, tuviera que dedicar los primeros meses del gobierno nacional a la campaña electoral en Montevideo, seguramente les haya producido horror la iniciativa de un grupo de dirigentes del PN que propuso que nada menos que la vicepresidenta electa, Beatriz Argimón, viniera a llenar el hueco de postulantes en la capital. Razonablemente, Argimón despejó esos rumores y la “coalición multicolor” sigue buscando un nombre para Montevideo. Por ahora, nadie echó a andar el de De Posadas, que técnicamente estaría tan habilitado como Argimón a presentarse a la IM bajo el lema del PI, ya que el ex ministro de Lacalle (padre) no integró listas partidarias en las elecciones internas de mayo de 2019.

Como recuerdan, en la edición de ayer recopilamos varias noticias que indican retrocesos en la sociedad brasileña, como la introducción del creacionismo en instancias universitarias, la promoción de la abstinencia para frenar el embarazo adolescente y las alarmantes cifras de ataques a personas trans. Hoy las noticias de ese tipo vienen de España, donde los ultraderechistas de Vox proponen un “pin parental” para vetar contenidos en la educación primaria.

Es recomendable también nuestro informe sobre el brexit. La salida de Reino Unido de la Unión Europea comienza hoy.