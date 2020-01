Carolina Cosse: Daniel Martínez está “en todo su derecho” de tener “cambios de posición”

La dirección departamental y las direcciones seccionales de Montevideo del Partido Comunista del Uruguay (PCU) recibieron este martes a la precandidata a la Intendencia de Montevideo Carolina Cosse, como saludo luego de que el partido oficializara el apoyo a la senadora electa para la IM. Previo al desarrollo del acto, en diálogo con la prensa, Cosse sostuvo que no opinará sobre la interna del Partido Socialista y dijo que “no tenemos que perder de vista la unidad del FA”. “Lo importante acá es Montevideo; el centro no somos nosotros, no soy yo ni los sectores”, planteó.

“En mi situación personal, este ha sido un proceso natural, en el que nada se ha forzado y todos tenemos que acordarnos de que lo importante, al final del día, es el día siguiente. Tenemos que ser muy cuidadosos con el FA”, expresó la senadora electa. Además, dijo que el ex candidato presidencial del FA Daniel Martínez, que este martes oficializó su candidatura, está “en todo su derecho”, tuvo “cambios de posición”, y ahora es momento de “tener una campaña unitaria y de construir para delante”, pero admitió que “a todos nos tomó por sorpresa”. “Yo creo que en situaciones complejas he demostrado trabajar para la unidad independientemente de cualquier cosa, y siempre lo voy a hacer”, añadió.

Cosse dijo a la diaria que no ha mantenido contacto con los integrantes del ala de los renovadores del PS. “Yo he sido muy cuidadosa. Esto es algo que no he iniciado yo. Se ha dado naturalmente, y trato de cuidar la unidad de todos nosotros, porque tenemos que estar más unidos que nunca”, manifestó.