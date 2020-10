Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria. Hasta que Marcelo Pereira regrese de su licencia, los apuntes del día estarán a cargo de un grupo de compañeros de la redacción.

A veces las noticias no son novedades, sino confirmaciones. La idea de que alguna organización social podía llegar a impugnar la Ley de Urgente Consideración in totum surgió casi en simultáneo al anuncio de que, tal como había prometido Lacalle Pou en su campaña, el gobierno iba a promover una “ley ómnibus” para dar un rápido golpe de timón al inicio de su gestión. Durante meses el PIT-CNT debatió sobre la conveniencia de impulsar un plebiscito; finalmente, ayer resolvió comenzar a recolectar firmas en noviembre con vistas a llegar a convocar al 25% del padrón electoral, para lo que espera el apoyo de otras organizaciones sociales.

Tampoco resulta sorpresivo ya el pensamiento del presidente de la Asociación Rural, Gabriel Capurro, aunque no por eso deja de llamar la atención su franqueza. Capurro, como recuerdan, fue quien se refirió, en el cierre de la Expo Prado, a la desigualdad de ingresos como un hecho de la naturaleza humana. Ayer abundó en el tema durante una entrevista radial y afirmó que al intentar emparejar ingresos “se desestimula a la gente emprendedora e innovadora que tiene ganas de hacer cosas, y esas personas se van. No se puede, con las políticas impositivas, atacar a la gente que está generando riqueza. Usted tiene que generar riqueza; si no, reparte pobreza, la gente se va, los capitales se van a lugares a donde les permiten desarrollarse a la velocidad que quieren y poder desarrollar todas sus ideas”. Su “gente emprendedora” resulta parecida a los “malla oro” que mueven la economía, según el presidente Lacalle, aunque ya no a “los mejores” que, en la visión de la ministra de economía Azucena Arbeleche, habían sido escogidos para encabezar diversos organismos públicos, dado que no recibirán el aumento de sueldo que esperaban tras las modificaciones realizadas a la Ley de Presupuesto, como informamos ayer.

Naturaleza humana, mejores, peores: por más desconcierto que despierte esa cosmovisión, nadie puede dudar de que los premiados ayer con el Nobel de Física merecen sus respectivos galardones. Los investigadores, entre los que está Roger Penrose, conocido por su trabajo de divulgación, ayudaron a comprender mejor la naturaleza de los agujeros negros.

Y en esta semana de premios Nobel –se anunció también el de Medicina– no es alocado apostar que el de Literatura, que se dará a conocer mañana, será para la escritora estadounidense Joyce Carol Oates, centro del próximo festival argentino FILBA. Entre las grandes novelas de Oates está Qué fue de los Mulvaney, que cuenta la decadencia de una familia que confunde herencia y mérito, y La hija del sepulturero, que bucea en el largo camino que lleva al sometimiento el abuso en una pareja, y también indaga en la forma de salir de él.

Por allí va también la campaña “Noviazgos libres de violencia”, aunque, por otro lado, todavía no resulta claro que se vayan a asignar los recursos suficientes para cumplir con la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género. En tanto, ayer ascendió a 19 el número de víctimas involucradas en la causa de explotación sexual a menores que orienta la fiscal Darviña Viera.