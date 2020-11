Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Cada día tenemos a nuestra disposición grandes cantidades de información, pero la abundancia puede determinar que ciertos acontecimientos cruciales pasen inadvertidos. A esto se le agrega que, en muchos medios de comunicación, el criterio de jerarquización de los contenidos no se basa en una valoración de su relevancia, sino en estudios de marketing.

A veces todo confluye: las noticias sobre las elecciones en Estados Unidos tienen a la vez alta demanda e indudable interés. En otros casos, el atractivo y la trascendencia son sumamente desiguales.

No hay un procedimiento “objetivo” para decidir qué asuntos son más importantes, pero en esta edición nos referimos a varios que, según nuestro criterio editorial, vale la pena tener presentes.

El 15 de octubre un decreto habilitó el desalojo policial de lugares de trabajo ocupados, cuando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social considere que corresponde. Ayer el PIT-CNT presentó un recurso de revocación contra esa decisión del Poder Ejecutivo, con un argumento muy atendible: lo que está establecido en la Constitución y las leyes vigentes (incluso en la LUC) no puede ser modificado por una norma de menor jerarquía.

El flamante Ministerio de Ambiente anunció que, junto con OSE, instalará boyas que emiten ultrasonido para combatir las floraciones de cianobacterias. El problema es que la experiencia ya ha demostrado que el uso de esa tecnología es inapropiado, porque no logra los efectos buscados y, en cambio, afecta a otros organismos.

Es evidente que, en la prevención de los contagios de covid-19, los viajes cotidianos en ómnibus son uno de los riesgos que resulta más difícil disminuir, porque no es viable poner en circulación una cantidad de coches que asegure, en cada uno de ellos, el distanciamiento óptimo entre los pasajeros. El uso de tapabocas durante esos viajes es una precaución muy necesaria, y quienes no la adopten pueden ser multados por la Intendencia de Montevideo (IM). Llama la atención que, según la respuesta a un pedido de acceso a información presentado por la diaria, la IM no haya aplicado ninguna multa.

La Unidad Temática de Defensa Nacional del Frente Amplio realizó su aporte al proceso de autocrítica de ese partido, y opinó que en 15 años de gobierno nacional “no se registraron cambios importantes en el sentido de la redemocratización e inclusión de las Fuerzas Armadas” en la sociedad, y que se desperdició “una oportunidad histórica (quizás irrepetible en el corto plazo)” para su “transformación profunda”.

En el Ministerio de Desarrollo Social cerca de un centenar de trabajadores están sin cobrar desde hace meses, y ayer de mañana, en el Parque Batlle de Montevideo, un desconocido intentó prender fuego a un joven que dormía al lado de un contenedor.

A nuestro entender, todo lo antedicho se refiere a cuestiones de gran relevancia social, y sin embargo sabemos que, quizá, a muchas personas les llame más la atención el penoso reclamo al Poder Ejecutivo de “un puesto” por parte de Romina Fasulo, ex candidata suplente a la IM.

Hasta mañana.