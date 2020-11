En la mañana del viernes, Cerro Largo contabilizaba 68 casos activos de coronavirus –eran 61 los confirmados anoche- y 990 personas en cuarentena, anunció en conferencia de prensa el titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), Daniel Salinas.

Como lo habían hecho en los brotes de covid-19 de Rivera y Treinta y Tres, el ministro y el subsecretario, José Luis Satdjian, fueron a Cerro Largo para tener múltiples reuniones y respaldar el trabajo iniciado por Karina Rando y Silvia Guerra, directora y asesora de la de Dirección General de Coordinación del MSP, respectivamente, quienes también habían estado en Melo días atrás.

Luego de la reunión con el Centro Coordinador de Emergencia del departamento, Salinas dio una conferencia de prensa en la que le habló a Cerro Largo pero también al resto del país, y recordó que Montevideo y Canelones tienen 74% de los casos activos de covid-19, y que Cerro Largo, Rivera y Colonia concentran 20%, “ahí tengo 90% de los casos del país”, dijo.

Con respecto a los casos de Cerro Largo –los brotes son en Melo y Río Branco- mencionó que de acuerdo a la experiencia que se tiene “seguramente lleguemos a 80 o 100 casos” positivos. Estimó que en 30 o 40 días estos brotes podrán estar controlados. En cuando a los contagios del personal de la salud, informó que hay cuatro casos en trabajadores del hospital y que uno de ellos también pertenece a una mutualista. Si bien dijo que hay muchas personas del ámbito de la salud en cuarentena, aclaró que “no hay crisis de recursos humanos, en ese sentido vamos bien”.

Usó el caso de Melo para dar cuenta del peligro de que la población flexibilice las medidas contra el coronavirus: “detectamos que los casos positivos fueron en fiestas, reuniones en autos, cumpleaños, pijamadas, asados, partidos de fútbol, reuniones por trucos, con gran intercambio -les faltó jugar a las bochas nomás-, con gran intercambio de contactos entre uno y otro, hay casos en que todos los integrantes de la familia fueron positivo”, detalló.

Consultado por la prensa acerca del inicio de los focos, Salinas se negó a responder, “ustedes lo saben mejor que yo”, les dijo a los periodistas, pero acotó que “hay gente joven que viajó desde Montevideo, de instituto de formación y que eran asintomáticos y que no estaban encuarentenados, hicieron actividades de jóvenes y generaron brotes”. Consultado por la estigmatización, respondió que “no es un tema para estigmatizar a los jóvenes sino para que todos tomemos conciencia”, y puntualizó que entre los casos positivos de coronavirus a nivel nacional, 20% son de jóvenes de 15 a 24 años, pero que es 60% entre los 15 a los 54 años, “es decir que ‘jóvenes jóvenes’ involucra a gente de hasta 50 años”, dijo, con un concepto amplio de la etapa de juventud que usó para reprobar las conductas de riesgo de quienes abarcan más de la mitad de los casos.

Capacidad de rastreo

“En este momento con récord de casos por día, récord de casos activos y brotes nuevos hemos mantenido estrictamente el hilo epidemiológico en todos los casos”, afirmó Salinas, que anunció que la semana que viene se incorporarán 40 rastreadores. “Empezamos con cinco rastreadores y un referente epidemiológico por departamento (una licenciada con especialidad en epidemiología), eso hacía un total de 24. Incorporamos 50 y luego 40 más, es decir que realmente estamos haciendo un esfuerzo muy grande con el total apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas, el Fondo Coronavirus y la Corporación Nacional para el Desarrollo”, dijo.

Precisó que la decisión de duplicar el equipo de rastreadores “no nos tiene que llevar nuevamente al afloje, porque si yo aumenté los rastreadores y me duplican los casos a la semana, tengo que duplicar otra vez y otra vez”, razonó.

El ministro aseguró que se tiene “un plan de escalado de seguimiento de rastreadores” y también “un plan de escalado en la realización de test de covid-19”. En ese sentido, anunció que a partir de un trabajo conjunto del hospital de Melo y la Dirección General de Coordinación del MSP este sábado llegarán a a la capital departamental “los primeros materiales para instalar un laboratorio de biología molecular” que espera que comience a funcionar el lunes o el martes “para testear todo lo que sea necesario” y para que los resultados no se demoren por el hecho de tener que ser enviados a Montevideo.

No se cerrarán los centros educativos

“Fuimos víctimas del éxito. De alguna manera los uruguayos estamos cediendo terreno al virus, estamos retrocediendo la lucha contra el covid, entonces tenemos que organizarnos y reorganizar nuestros medios para plantarle cara y darle batalla al virus”, expresó el ministro.

Dijo que hoy hay 627 personas con el virus y cerca de 12.000 personas en cuarentena y que no se puede pensar que esta enfermedad es algo lejano. Principalmente, hizo énfasis en “otro tipo de repercusiones, que no son las repercusiones sanitarias, porque la ocupación de camas de CTI está en 0,8% por covid-19”, sino a la cuestión laboral y educativa.

Afirmó que es necesario pensar que hay 60.000 en seguro de desempleo y 24.000 en seguro de desempleo parcial y que “si hay una situación de trabajo, comprometerla aún más jugando a que esto no nos va a pasar, de alguna manera nos va a tocar por el tema del empleo y de la educación. Tenemos que hacer foco en el trabajo y en la educación, actividades que generan progreso, bienestar y avance en la sociedad”, reafirmó.

Con respecto al pedido de suspensión de clases en Cerro Largo, el ministro expresó que “ha habido distintos casos aislados” y que “todos los niños, o todos los adolescentes se contagiaron de adultos, esto quiere decir que lo generaron dentro de un brote intrafamiliar (de un hermano o un primo) pero siempre fuera del centro de enseñanza”.

Dijo que ante casos aislados en centros educativos se aplica el protocolo de cerrar el lugar un día o dos para la desinfección y que se encuarentena por siete días a quienes tuvieron contacto con la persona que dio positivo y al séptimo día se le hace el hisopado. “Este es un mecanismo ensayado en todo el país”, dijo. Remarcó que “la educación es una herramienta fundamental del progreso de la sociedad y por lo tanto vamos a hacer las medidas sanitarias que correspondan pero no las que no correspondan”.

Agregó que se busca “que la actividad económica se mantenga pero todo cuidando el protocolo: en restaurantes, en hoteles, en los comercios”, con el uso de tapabocas, alcohol en gel y distanciamiento físico.

Brotes en lugares de trabajo

Satdjian informó que en las últimas semanas hubo “un incremento de brotes en lugares de trabajo, en empresas, en supermercados, en locales de cobranza, en gimnasios” y adelantó que “el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social anunciará el fortalecimiento y el crecimiento de las inspecciones en el lugar de trabajo de los protocolos covid-19 para cerciorarse y constatar que se están cumpliendo con todas las recomendaciones y todas las actividades protocolizadas”.

Satdjian habló del respeto del uso de tapabocas, la distancia física sostenida y recomendaciones como la de no compartir utensilios, y agregó que “muchos contagios se dan en espacios cerrados cuando se comparte el almuerzo por ejemplo, cuando se comparte el tiempo de descanso y queremos apelar a los trabajadores a no bajar la guardia”.

Relajo pero con orden

Lejos del “quedate en casa” del comienzo de la pandemia y ya con el cansancio de ocho meses de restricciones –como lo expresó Satdjian- Salinas detalló con un enfoque más amplio qué actividades se pueden hacer.

“Es razonable reunirnos con amigos del trabajo con los que ya compartimos horarios, es razonable compartir con la familia una comida -la familia cercana-, lo que no es razonable es hacer un almuerzo con el grupo de fútbol, en la tarde una merienda con las amigas, en la noche un asado con el club de bochas, al mediodía un asado con la familia. Porque entonces pasamos de la cero actividad social a la hiperactividad social y yo creo que acá tenemos que buscar un camino racional donde podamos ir a hacer unas actividades en núcleos reducidos de gente, preferentemente dentro de los conocidos, porque genera una cantidad de contactos que hay que rastrear y que hay que aislar y encuarentenar”.

Con respecto a las fiestas de fin de año, recomendó que “tienen que ser muy íntimas y familiares, nada de megafiestas de fin de año ni festejamento, nada; intimidad, reflexión y cuidar esto que hemos logrado entre todos” porque prontamente se puede pasar a una situación como la que hoy tienen Italia, Suiza, Francia, España, Estados Unidos “con la segunda ola donde la situación es caótica”.

“Queremos exhortar a no ser exitistas, a no creérsela, este partido no está ganado, tenemos que tener las fuentes laborales trabajando, tenemos que mantener la educación y para eso precisamos que la salud esté bien y ese es el razonamiento. Las juntadas, las mateadas, los partidos de fútbol con amigos pueden ser al aire libre pero reducidos, no tenemos que hacer cuatro partidos de fútbol el fin de semana”, remarcó.

Aconsejó tener una reunión por fin de semana, con poca gente, distancia física, y “preferentemente al aire libre, sin música” y recordó que el alcohol “desinhibe también” y lo desaconsejó porque “genera un poco de euforia”. “Grupos chicos, tranquilos, un asado de cinco o siete personas. Cosas razonables”, dijo.

En cuanto al verano dijo que “va a ser muy difícil que se pueda hacer un conteo en las playas” y que si alguien ve que hay mucha gente alrededor, tendrá que buscar otra playa o un lugar más tranquilo. Dijo que el agua salina no transmite el virus y que el problema se da por las aglomeraciones en la arena y compartir el mate o las botellas.

Consultado por el uso de espacios de agua dulce, como el lago Merín, con la presencia de brasileños, respondió que “siempre las ciudades fronterizas tienen desafíos diferentes y frente a problemas distintos hay que plantar soluciones diferentes”. Dijo que una situación similar la atravesarán otros balnearios de agua dulce, como Iporá, en Tacuarembó, o los del litoral, como Las Cañas. “Lo más importante es la sensatez, si la playa está muy llena, corre cierto riesgo”.

A nivel sanitario, Salinas recordó que el cáncer y las enfermedades cardiocirculatorias son las principales causas de muerte en Uruguay y que tanto en Melo -cuando desciendan los casos- como en todo el país es necesario asistir a controles médicos para estar al día con los estudios que permiten detectar los cánceres más frecuentes, como el de mama, el de útero y el colorrectal.