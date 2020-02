La OMS advierte que el coronavirus puede convertirse “en una potencial pandemia”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el coronavirus tiene “potencial de pandemia”, pero asegura que es “demasiado pronto” para declarar este estado. “Por el momento, no estamos presenciando la propagación mundial incontenible de este virus, y no estamos presenciando una enfermedad grave o muertes a gran escala”, afirmó durante una conferencia de prensa el director general de la OMS, el etíope Tedros Adhanom. De todas maneras, el aumento de los casos en Corea del Sur, Irán e Italia llevó a que la OMS admitiera que si bien el coronavirus no puede declararse pandemia, “es momento de prepararse para ella”.

Corea del Sur, con 800 contagiados y ocho muertos, es el segundo lugar más afectado después de China, mientras que en Irán ya hay 12 muertos y 64 afectados; en Italia hay contabilizados más de 224 contagios, y el número de muertos ascendió este lunes a seis, según consignaron agencias internacionales.

Las cifras de contagios fuera de China, que cuenta ya 77.150 afectados y 2.592 muertos, son aún bajas en otros países, pero preocupan a la OMS, que anunció este lunes que va a enviar misiones científicas a Italia e Irán con la intención de ayudar a sus autoridades a poner en marcha las medidas de contención necesarias. Desde hace dos semanas expertos de la OMS están en China para conocer más en profundidad el alcance de la epidemia y evaluar las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias de la nación asiática. El jefe de la misión, el epidemiólogo canadiense Bruce Aylward, hizo una valoración positiva de la actuación: “No hay dudas de que la actitud de China ante la rápida propagación de este nuevo patógeno respiratorio ha cambiado el rumbo de lo que era, y sigue siendo, una epidemia que se expandía rápidamente y que era mortal”, afirmó, según informó la agencia de noticias Efe.

Aylward intentó disipar las dudas sobre la fiabilidad de los datos oficiales ofrecidos por China. “Sobre el terreno hay muchas estadísticas y datos que apoyan el descenso (de nuevos casos). Están cayendo, y están cayendo por las acciones que se han llevado a cabo”, afirmó el canadiense. El domingo, el mandatario chino, Xi Jinping, había declarado que la epidemia de coronavirus es la crisis de salud más grave que ha vivido el país desde la fundación de la República Popular, en 1949.