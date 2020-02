Manifestación reclamó justicia por el asesinato de Plef: “Inseguridad es que la propiedad privada valga más que la vida”

Desde la Plaza Matriz hasta la Fiscalía de Homicidios se marchó por una respuesta. A Felipe, conocido como Plef, lo mataron el 17 de febrero de 2019. Estaba graffiteando un muro de una casa abandonada de Punta Gorda. Las huellas de Plef se reconocen en muchas paredes de Montevideo.

En la esquina de la Fiscalía General de la Nación, hoy los familiares de Felipe, los amigos, los conocidos y los desconocidos culminaron hoy su recorrido, unidos por una sola causa: que su asesinato no quede impune. Rodeando las oficinas del edificio y en plena calle, los que estaban allí aplaudieron o alzaron sus puños, y gritaron al unísono “¡Felipe Cabral presente!”.

Una niña sostenía con firmeza un cartel de cartón: “Justicia para Plef”. No a mucha distancia de diferencia, otro cartel resalta entre la gente: “Inseguridad es que la propiedad privada valga más que la vida” y a su lado, el ícono del gato que, desde aquel sábado de febrero, se volvió símbolo del reclamo por este homicidio en las calles.

La investigación judicial está estancada: no se sabe quién fue la persona que disparó, sin más, a la cabeza de Plef. “Nos indigna que pasado un año no se consiga nada. No es suficiente lo que el juzgado nos ha dado a la familia, a los amigos y a los allegados”, dijo su amigo Felipe Escuder. Rodeado de cámaras, grabadores y la propia muchedumbre acercaba a la plaza, exhaló: “No se trata de una movilización de presión agresiva, sino de que queremos saber quién es el responsable de que nuestro amigo hoy no esté entre nosotros”.