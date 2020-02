Partido Nacional volverá a pedirle a la Comisión de Ética que se expida por el caso Carlos Moreira

En el Partido Nacional (PN) aún no existe una determinación sobre la candidatura a la Intendencia de Colonia del ex integrante del PN Carlos Moreira.

Estaba previsto que el Honorable Directorio se reuniera ayer, pero como algunos de los integrantes tienen responsabilidades en el nuevo gobierno, sólo pudo sesionar la Mesa del Directorio, compuesta por la presidencia del ejecutivo nacionalista y sus tres secretarios. Uno de ellos, el ex diputado Pablo Abdala, dijo a la diaria que la Mesa le recomendará que el Directorio vuelva a pasar el caso Moreira a la Comisión de Ética para que esta tenga en cuenta tanto la decisión de la fiscal Eliana Travers de archivar el caso como el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que hace dos semanas señaló que el jerarca coloniense violó los principios de interés público, probidad e imparcialidad.

Sobre la proclamación de la candidatura de Moreira, Abdala aclaró que la Mesa recomendará al Directorio pedir un informe jurídico que aclare si el PN puede impedir o no que Moreira use el lema partidario. Lo que sí aseguró el ex diputado es que el Directorio “no puede dejar sin efecto una decisión que la Convención Departamental de Colonia tomó de forma directa”. “Eso es algo independiente del uso del lema”, explicó. En otras palabras: el Directorio no puede tomar una resolución que revoque la candidatura aunque sí administra el lema y puede autorizar su uso, aunque esa decisión “tiene que tener fundamentos”, comentó el secretario.

Además, la Mesa abordó la situación del edil de Maldonado Juan Agustoni, condenado por la Justicia por un delito de violencia doméstica agravado con dos delitos de desacato agravado.

“Ataque a la democracia”

En tanto, ediles del Frente Amplio (FA) de Colonia se presentaron ayer ante el Secretariado Ejecutivo de la fuerza de izquierda. Uno de ellos, Rodolfo Montaña, comentó a la diaria que en el encuentro los integrantes de la Junta Departamental comentaron algunas de las irregularidades que ellos denuncian. “Recibimos un respaldo contundente del FA, y nos vamos tranquilos por ese lado”, contó.

El edil informó que los ediles volverán a pedir que se constituya “una nueva comisión investigadora, porque hay otros elementos” a tener en cuenta. El jueves que viene volverán a pedirle a la Junta la creación de una preinvestigadora, y en marzo se votará si se da lugar a la investigadora.

Después del encuentro, el Secretariado del FA emitió un comunicado en el que se aseguró que los ediles informaron al cuerpo acerca de “la situación de desprolijidad y de corrupción de la Intendencia de Colonia”, y se sostuvo que el informe de la Jutep dice claramente “que el intendente de Colonia cayó en la ilegalidad”. Además, el presidente del FA, Javier Miranda, dijo que respalda a los ediles y que espera que “desde el punto de vista ético y político se asuman responsabilidades”. “Esperamos también que la ciudadanía de Colonia sea conteste con esta condena a las prácticas abusivas en la gestión de los gobiernos departamentales”, agregó.

Miranda resaltó el rol positivo de las pasantías -porque aseguró que se trata de la primera experiencia laboral para muchos jóvenes-, siempre y cuando “se hagan apegadas a un reglamento y no a discrecionalidad, a clientelismo político o a favores que se pidan”.

Sobre el final del texto, el FA reclama “responsabilidades políticas” y rechaza que la bancada de ediles del PN de Colonia “haya sistemáticamente impedido el debate en la Junta coloniense, no asistiendo y negando el cuórum para que esto fuera posible”. Los ediles de la fuerza política sostienen que se trata de un “ataque a la democracia”.

Además, el FA asegura que hubo una “violación” de la Constitución “en lo que refiere a la separación de poderes, expresada en el desconocimiento del rol de contralor de la Junta Departamental”, dado que se acusa al PN de impedir “en forma sistemática el funcionamiento de la misma, a los efectos de evitar el análisis de las denuncias realizadas por el FA”.