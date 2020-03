Apuntes del día: Nombramientos y orientaciones

Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Hace 15 años que los partidos Nacional y Colorado no gobiernan el país, y Cabildo Abierto (CA) es poco más que un recién nacido. Esta realidad de las tres fuerzas mayores en la “coalición multicolor” explica algunas de las dificultades en los primeros días de gestión, entre ellas las vinculadas con designaciones pendientes.

Se suman la escasez de personas calificadas y experientes, la disputa entre partidos y sectores por algunas posiciones, y el desinterés en otras que implican altas exigencias y magros beneficios. Pero hay situaciones algo extremas, como la de Pilar Silvestre, integrante de CA, en el Ministerio de Desarrollo Social, en que no está claro si fue designada como directora –ella dijo que sí– pero en definitiva quedó descartada, al parecer por antecedentes muy problemáticos.

También tiene su historia Julio Luis Sanguinetti, y no se sabe si es por eso o por pujas dentro del coloradismo que, si bien su nombre fue propuesto a Luis Lacalle Pou para ocupar algún cargo, y se manejó la posibilidad de que integrara la Comisión Administradora del Río Uruguay, el canciller Ernesto Talvi no quiere asignarle esa responsabilidad.

En todo caso, son episodios muy menores en comparación con otros conflictos de estos días, como el que continúa en relación con el aumento de tarifas. Los presidentes frenteamplistas de ANTEL, UTE y OSE le comunicaron al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, que no darían satisfacción a su demanda de fundamentos para ese aumento, y reiteraron que sus cargos están a disposición del Poder Ejecutivo. Es distinta la posición de la presidenta de ANCAP, Marta Jara, quien sí remitió a la OPP un informe técnico, aunque no se conoce si este aporta lo que Alfie exigió.

Mientras tanto, la previa del Día Internacional de la Mujer viene muy cargada de sentidos, entre otras cosas porque será la primera gran movilización en este período de gobierno y, aunque el movimiento feminista no es patrimonio del Frente Amplio, se desarrolló mucho durante los gobiernos frenteamplistas. Por lo tanto, la cuestión de los relevos en organismos como el Instituto Nacional de las Mujeres es materia sensible. Esto no sucede sólo en el marco de las pulseadas entre los nuevos oficialistas y los nuevos opositores, sino también dentro de la “coalición multicolor”, donde conviven feministas declaradas con personas que se han manifestado en guerra contra “la ideología de género”, y meten en la misma bolsa a todo lo que les parece amenazante para las tradiciones. Por último, en la izquierda partidaria y social también conviven maneras muy diversas de definir lo que significa el 8 de marzo.

Mucho más simple es el panorama que plantean los ascensos militares dispuestos por Lacalle Pou. Se fortalece la influencia de Guido Manini Ríos, y las posiciones del nuevo comandante en jefe del Ejército, general Gerardo Fregossi, muestran un perfil muy claro de defensa de intereses corporativos, que apunta a revertir cambios aprobados por el último gobierno del FA en la Ley Orgánica y el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.

Hasta mañana.