El senador del FA Mario Bergara estuvo en el evento en el que habló Arbeleche y en rueda de prensa fue consultado por la suba del dólar. Dijo que "hay que ver lo que está pasando a nivel internacional" porque hay "mucho ruido", que algunos lo asignan al "impacto posible del coronavirus". "Hay que esperar un poco a que esos ruidos amainen para ver cómo se reubica la cotización del dólar y cuál va a ser la reacción del gobierno en ese sentido", agregó.

En cuanto a la posible suba de tarifas, dijo que "es un corolario de lo que fue la discusión durante la campaña electoral", porque el gobierno anterior "ya en junio había anunciado que no iba a aumentar las tarifas". Agregó que el gobierno actual, durante la campaña, "prometió que no iba a subir las tarifas" y "cada aumento de tarifas que hubo durante los 15 años previos, que siempre estuvieron por debajo de la inflación, era considerado por la oposición del momento como tarifazo". "Si el nuevo gobierno piensa que tiene que ajustar tarifas, que lo haga, pero que se haga cargo", señaló, y recordó que los ajustes de tarifas son decretos del Poder Ejecutivo, o sea que llevan la firma del presidente de la República y del ministro que corresponda, por lo tanto, "no son decisiones administrativas de las empresas públicas".