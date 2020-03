Delgado respaldó el “sentido republicano” de Marta Jara, mientras que el resto de los directores de ANCAP tomaron distancia

Los directores minoritarios de los entes y empresas públicas, aquellos que fueron designados por la oposición durante el gobierno de Tabaré Vázquez, serán quienes envíen la información que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto les requirió el lunes 2, por intermedio de su director, Isaac Alfie.

Así lo comunicó hoy el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en una conferencia de prensa, luego de una reunión con Gustavo Béliz. “Los directores que hoy representan al gobierno les están pidiendo a los gerentes la información técnica para enviarla. No van a actuar como directorio pero sí como directores”, explicó Delgado.

El jerarca cuestionó a los directores de las empresas públicas del Frente Amplio (FA), ya que “se les pidió información técnica y dieron una respuesta política”. En cambio, resaltó el “profesionalismo, sentido republicano y de colaboración institucional que la presidenta de ANCAP [Marta Jara] demostró en enviar una información bien profusa con parámetros y supuestos, que fue parte de lo que había pedido la OPP”.

Minutos antes de la conferencia, el directorio de ANCAP, con los votos de tres representantes del FA pero sin el de Jara, envió una carta a la OPP en los mismos términos que las que habían presentado UTE, OSE y Antel, aduciendo que la información requerida ya había sido enviada durante la transición, y poniendo sus cargos a disposición.

No obstante, Delgado descartó que se vaya a aceptar la renuncia de los directores que pertenecen al FA: “La palabra 'renuncia' no la vi en ninguna nota. No es que se pueda aceptar lo que no está ofrecido”.