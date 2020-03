Bancada nacionalista prepara ley interpretativa para postergar elecciones departamentales

La pandemia de Covid-19 que afecta a todo el mundo tiene en Uruguay una complicación adicional: le realización de las elecciones departamentales y municipales, que estaba previsto que se celebraran el 10 de mayo. El lunes, la Corte Electoral comunicó que no podrá garantizar el “normal desarrollo” de los comicios, y ahora el Parlamento es quien debe resolver si por medio de una ley se modifica su fecha de realización.

El diputado del Partido Colorado (PC) Ope Pasquet (Ciudadanos) dijo a la diaria que si bien los dirigentes del partido están en contacto para definir qué postura tomar, todo esto conlleva otra “dificultad”: “No nos podemos estar reuniendo”. A título personal, el legislador sostuvo que la Constitución es “clara” y “no deja lugar a interpretaciones” respecto de que la fecha no puede ser cambiada, por lo que si se decide posponer las elecciones debería haber una modificación de la Constitución por medio de un plebiscito.

El ex intendente de Rivera y actual senador suplente del PC, Tabaré Viera (Batllistas), tampoco está de acuerdo con que las elecciones departamentales sean postergadas. En su cuenta de Twitter expresó: “Entiendo la preocupación sanitaria en cuanto a realizar elecciones departamentales en mayo, pero es claramente inconstitucional posponerlas y prorrogar el mandato de actuales autoridades. Sí se podría establecer por ley que no sea obligatorio el voto en esta oportunidad”.

Fuentes del sector de Viera (que lidera el ex presidente Julio María Sanguinetti, actual secretario general del PC) explicaron que la postura del ex intendente es personal y que no ha habido una definición al respecto.

En cambio, el diputado colorado Felipe Schipani (Ciudadanos) dijo a la diaria que “no parece razonable” que se convoque a elecciones. Schipani aseguró que es partidario de la propuesta del abogado constitucionalista Martín Risso, que aseguró este miércoles en una entrevista a Radio Carve que “no es cierto que no se puede interpretar por ley la Constitución”. Risso recordó el artículo 44 de la carta magna, que establece que “el Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país”. Según Risso, este artículo debe primar sobre el numeral 9 del artículo 77, que establece que la elección departamental “se realizará el segundo domingo del mes de mayo del año siguiente al de las elecciones nacionales”.

A pesar de que Schipani reconoció que en su partido hay posiciones más rígidas sobre la realización de los comicios, sostuvo que una de las posibles soluciones es la planteada por el ex senador colorado Ruben Correa Fleitas, que dijo que se podría votar una ley que reforme la Constitución y se fije una nueva fecha para la elección. Esta propuesta, además de requerir dos tercios de votos en el Parlamento, requiere que se apruebe por plebiscito. “Las leyes constitucionales se plebiscitan en la fecha que se determine. Ese plebiscito se haría el mismo día de la elección departamental, por ejemplo el segundo domingo de setiembre o de octubre”, explicó Correa este miércoles a El País.

Uno de los riesgos de esta solución es que las personas no acompañen el plebiscito, algo que Schipani considera “absurdo”, porque todos los partidos estarían de acuerdo, pero “siempre existe la posibilidad”: “Sería terrible, ahí nos deberíamos preguntar como uruguayos si efectivamente nos merecemos vivir en un régimen democrático, porque si todo el sistema político se pone de acuerdo para buscar una solución que mantenga cierta regularidad y después no se acompaña en las urnas, nos deberíamos planear otras cuestiones”, conjeturó.

Proyecto de ley

En el Partido Nacional (PN) es la vicepresidenta Beatriz Argimón la que está llevando adelante las negociaciones a la interna. A título personal, el senador Jorge Gandini dijo que no comparte la propuesta de Correa Fleitas y adelantó que su bancada ya está trabajando en un texto para la ley interpretativa. “Es imposible de implementar, para que [el plebiscito y la elección] sean al mismo tiempo hay que suspenderla. Pero además: ¿y si el plebiscito no sale?”, se preguntó. El senador oficialista resaltó que la única solución es una ley interpretativa que contemple los artículos 7, 44 y 38 de la Constitución: “Hay que interpretarla en su conjunto y también con los derechos fundamentales. La Constitución no dice que no se pueda cambiar la fecha de las elecciones, ahí hay un vacío. Les pone fecha a los comicios, pero también, en el artículo 7 se habla del derecho del goce de la vida, en el 44 dice que el Estado legislará en materia de salud, y el 38 le da valor a la ley [que se estaría votando]”. Este artículo garantiza el “derecho de reunión pacífica y sin armas”, que “no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República sino en virtud de una ley”, y únicamente “cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden público”. Para el senador, como el acto eleccionario “requiere del derecho de reunión, naturalmente la gente se reúne antes y durante la elección, y eso es justamente lo que no podemos permitir ahora, para cuidar la expansión del virus”.