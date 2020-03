FA demanda al gobierno que revea la suba de tarifas y el aumento del IVA

El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) instó al gobierno a rever las medidas de “claro contenido antipopular” de subir las tarifas y el aumento del IVA por medio de la disminución del descuento para las compras con tarjeta de débito -de 4% a 2%- y de crédito. En un comunicado publicado este miércoles, la coalición de izquierda cuestionó también la política cambiaria liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas, ya que derivó en una “significativa devaluación”.

El presidente del FA, Javier Miranda, recalcó que la fuerza política respalda las medidas que está tomando el gobierno nacional en torno a la crisis sanitaria. “No puede ser de otra manera. Se necesita una única voz. Esta es una política de Estado”, dijo en un audio. De todas maneras, resaltó que la coalición de izquierda no puede dejar de denunciar que las medidas económicas tomadas por el gobierno “van a provocar mayor desigualdad y dificultades. “Instamos al gobierno, desde una oposición constructiva, responsable y firme, a que revise las medidas”, sentenció.

El FA considera que estas medidas van en detrimento de los trabajadores, porque implican una “notoria” pérdida en el poder adquisitivo y “dejan en situación de riesgo y desamparo a cientos de miles de personas, con el agravante que significa la situación sanitaria actual”. Por otra parte, el Secretariado Ejecutivo exige la “flexibilización y ampliación” del seguro de paro de las personas que están en “estado de fragilidad” como consecuencia de la emergencia sanitaria, al igual que la regulación de precios de la canasta básica sanitaria. También se advierte sobre la situación de los trabajadores autónomos y cuentapropistas, que no tienen cobertura de seguridad social ni seguro de paro.

Finalmente, el FA propone crear un “plan económico específico y urgente” y, en esta línea, creó una comisión de expertos, con el objetivo de “preservar las empresas y las fuentes de trabajo, no aumentar la pobreza y la desigualdad y prepararse para ‘el día después’”.Según pudo saber la diaria, la comisión estará integrada por el actual senador y ex ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, el senador Daniel Olesker, el ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro y la economista Andrea Vigorito. La tarea más inmediata que definió el grupo es analizar la situación de desempleo y falta de ingresos por la emergencia sanitaria y, en el mediano y largo plazo, generar propuestas en respuesta a la política económica del Ejecutivo.