Opiniones encontradas sobre si es conveniente la cuarentena general en Uruguay

El primero en pedir públicamente el aislamiento masivo fue el Sindicato Médico del Uruguay (SMU). Hace tres días, su presidente, Gustavo Grecco, había dicho en conferencia de prensa que el objetivo de la propuesta es “evitar la afluencia de pacientes de forma abrumadora” para que el sistema de salud “pueda organizarse y absorber el flujo”.

La propuesta de cuarentena obligatoria del SMU es hasta el 12 de abril. Además, el domingo, en declaraciones a Canal 12, Grecco dijo que en relación con el número de casos positivos de coronavirus “estamos como estaba España a principios de mes”, con cerca de 150 casos y “sin muertes”. “Esa situación, que comenzó a cambiar dramáticamente en el transcurso de los días, y que dos semanas después se transformó en un colapso del sistema asistencial, es lo que queremos evitar”, sostuvo.

El reclamo es acompañado por varios gremios de profesionales médicos: la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, la Sociedad de Medicina Interna del Uruguay, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la Sociedad de Infectología Clínica del Uruguay, la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, la Sociedad Uruguaya de Nefrología, la Sociedad de Radiología e Imagenología del Uruguay y la Sociedad Uruguaya de Neumología, entre otros.

También el ex director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, había reclamado esa medida la semana pasada.

Este lunes fue el turno del ex presidente Tabaré Vázquez, que en una entrevista con el programa Intercambio, de M24, dijo que es necesario decretar una cuarentena total y obligatoria a la brevedad. “Inevitablemente tenemos que ir a una cuarentena total si queremos cortar con este ciclo vicioso. Hay que cortarlo lo antes posible”, afirmó.

No y no

Pero hay quienes opinan lo contrario, como el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que este lunes de tarde se reunió con Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva. A la salida, en rueda de prensa, fue consultado por los dichos de Vázquez, y dijo que “hay que mirar todo el tablero” y los “efectos devastadores que puede tener también una cuarentena obligatoria”.

Leé más sobre esto: Lacalle Pou descartó por el momento la implementación de la cuarentena obligatoria

“Hay que tener cuidado con las cosas que se proponen, mucha ponderación y mirar todas las piezas del tablero, no sólo la pieza salud. Por supuesto, Vázquez es un médico y habla como tal, como hablan muchos médicos, pero miran solamente una parte del tema. Acá se está conduciendo muy bien la situación, atendiendo todas las consecuencias que podría tener una medida de esa magnitud”, sostuvo, y agregó que, si bien es consciente de que “las cosas cambian de un día para el otro, hoy no amerita ninguna cuarentena obligatoria”.

A todo esto, la Sociedad Uruguaya de Administración de Salud (SUAS) emitió un comunicado en el que señala que “las medidas de distanciamiento humano ejecutadas por el gobierno son suficientes y adecuadas a la realidad epidemiológica y demográfica del país”. Sobre la propuesta del SMU de “aislamiento total de la población”, la sociedad entiende que no es de recibo, “por carecer de datos e información”. “Ponen en riesgo la salud física y mental de los más vulnerables y son disonantes con las recomendaciones de expertos infectólogos”, se agrega.

Para tomar esta postura, SUAS se basó en la “tendencia leve de los casos reportados en sus formas clínicas de presentación, la cero mortalidad registrada en un país que tiene el 15% de la población en una edad media mayor de 65 años, con un 15% de prevalencia de enfermedades crónicas como hipertensión cardiopatía, diabetes y otras debilitantes”.

Leé más sobre esto: “No se descarta ninguna medida”, dijo Daniel Salinas al ser consultado sobre la cuarentena obligaoria

El médico Gustavo Ribero, vocero de SUAS, subrayó a la diaria que todos los datos que se citan en el comunicado fueron tomados del Observatorio del Instituto Pasteur, y que es “información curada por una comunidad de científicos asociados”, por lo tanto, “no es información discrecional” sino de “domino público”, al igual que los datos tomados de un censo del Banco de Previsión Social.

“Esta enfermedad ha generado más incertidumbres que certezas, más suspicacias que explicaciones. No olvidemos que el coronavirus se conoce desde 1960. No es un germen nuevo ni de laboratorio. Tampoco nos afiliamos a la teoría conspirativa de que esto es un arma de destrucción masiva, pero las cepas de virus no son todas iguales en todo el mundo, porque el virus se adapta a las condiciones ambientales que lo rodean”, agregó.

Además, Ribero sostuvo que no se pueden hacer comparaciones con las situaciones de otros países, porque “dos cosas pueden ser comparables en la medida en que sean lo suficientemente iguales”. “Uruguay no se puede comparar con España y tampoco con Argentina, que tiene 40% de pobreza, mientras nosotros estamos por debajo del 10%, y hay que ver la superficie que tiene”, subrayó. Por último, en cuanto a las declaraciones del ex presidente Vázquez, Ribero dijo que “está adelantando varias figuritas del álbum” y “eso es hacer futurología”. “Para eso, más vale mirar a Ana Clara en VTV”, finalizó.