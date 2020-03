Tabaré Viera en contra de aplazar elecciones porque sería “inconstitucional”

El ex intendente de Rivera y actual senador suplente del Partido Colorado Tabaré Viera no está de acuerdo con que las elecciones departamentales de mayo sean postergadas.

Viera así lo dio a entender en un reciente tuit publicado ayer por la tarde:

Entiendo la preocupación sanitaria en cuanto a realizar elecciones deptales. en mayo, pero es claramente inconstitucional posponerlas y prorrogar el mandato de actuales autoridades.Sí se podría establecer por ley que no sea obligatorio el voto en esta oportunidad @Batllistas_uy — Tabaré Viera (@Tabareviera) March 16, 2020

Fuentes de Batllistas, el sector de Viera (que lidera el ex presidente Julio María Sanguinetti), explicaron que la postura del ex intendente es personal y que no ha habido una definición al respecto. Ayer, el diputado colorado Felipe Schipani (Ciudadanos) sostuvo que la postergación de las elecciones resultaba “lógica”, luego de que la Corte Electoral comunicara que no podrá garantizar el “normal desarrollo” de los comicios por la pandemia del coronavirus.

En tanto, el Frente Amplio también se apresta para definir la postergación de las elecciones, y si bien no ha habido aún no lo ha resuelto formalmente, sí creó una comisión para entablar contacto al respecto con el resto de los partidos políticos.