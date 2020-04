El SMU y Femi respondieron al planteo de Asqueta: el coronavirus “todavía no llegó a los lugares donde puede provocar más daño”, señaló Grecco

Las declaraciones del director general de la Salud, Miguel Asqueta, quien dijo que la estrategia ante el coronavirus es irse inmunizando gradualmente, no tardaron en hacer eco en distintos ámbitos de la medicina. Gustavo Grecco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, dijo a la diaria que “indudablemente, la sociedad en algún momento tiene que retornar a la actividad”, pero que, según lo analizaron con distintas sociedades científicas, la “apertura de grifo”, como se le llama a lo planteado por Asqueta, debería hacerse de una manera “progresiva, programada y con determinados requisitos”. Por ejemplo, que quienes retornan a la actividad sean de un grupo “de bajo riesgo”, que “los grupos de alto riesgo sean estrictamente protegidos” y que haya “test específicos de esos grupos que van a comenzar a circular en la sociedad nuevamente”.

“Nos parece, con el respeto que nos merecen todas las decisiones que toma el gobierno, y sin pretender imponer nada, que lo que nos falta es la directiva clara y precisa, como lo venimos diciendo, de tener una planificación centralizada, por la que sepamos a qué atenernos. Porque ir analizando y tomando decisiones según el día a día, si bien es necesario, como hilo conductor de la política central del gobierno no parece lo más razonable”, señaló Grecco.

Agregó que lo que se logra con los mensajes “que se están enviando a la población” es dar una sensación de que “esto ya está controlado y no va a llegar más allá de lo que ya ha ocurrido”. “Nosotros creemos, pero no porque tengamos la verdad revelada sino simplemente por observar nuestra sociedad y nuestro sistema, que esto todavía no llegó a los lugares donde puede provocar más daño, que son los sectores más vulnerables, más desprotegidos, donde el aislamiento no se puede hacer. ¿Cómo aislás a una familia que vive en una casa de una o dos habitaciones?”, subrayó Grecco. Por último, sostuvo que “exponer” al contagio a ese sector de la sociedad, “ya de por sí desprotegido, para favorecer la inmunización a través del efecto ‘rebaño’, no es una política adecuada”.

El interior

Por otro lado, Carlos Cardoso, presidente de la Federación Médica del Interior, dijo a la diaria que lo planteado por Asqueta no es para nada descabellado, ya que es un razonamiento que va en la línea de “comprender la naturaleza de la enfermedad”. Explicó que “una de las variables más importantes en el contagio” del coronavirus es “la densidad poblacional”, y “en el interior es baja, y ni que hablar en el interior rural”, o sea que es “una de las variables que va a favor” de lo planteado por Asqueta.

En segundo lugar, Cardoso señaló que si se analiza el panorama actual, excepto en Canelones, en los departamentos del interior la cantidad de casos “es muy mínima”, algo que es “natural, por la densidad poblacional y porque no hay focos que sean materia de estudio en ningún lugar del interior”. Acotó, además, que los test que piden para realizar los médicos en el interior se solicitan “con los mismos criterios de todos lados”, por lo tanto, “si no hay más pedidos es porque no hay razón para hacerlos”.

Cardoso agregó que es “evidente que ningún ser humano tiene inmunidad” al coronavirus, ya que es un virus nuevo, por lo tanto, la inmunidad se obtiene con una vacuna, o contrayendo la enfermedad. “Seguramente, el proceso para llegar a que exista una inmunidad de rebaño sin haber vacuna se va a ir dando muy lentamente. Las medidas de mitigación, en definitiva, lo que buscan es que esa cantidad de inmunizados se vaya dando sin que supere la capacidad sanitaria del país”, indicó.

Por último, en cuanto a si sería adecuado empezar paulatinamente con la vuelta a la actividad de distintos sectores, dijo que “se requiere una cantidad de información sobre cómo es la actividad, cuáles son las medidas de mitigación” que en ella se realizan y “cuál es la proporción de personas mayores o con enfermedad que tiene esa actividad”. “Entonces, toda esa información es la que determina qué actividad es más lógica que comience a andar y cuál no es recomendable todavía en esta etapa”, finalizó.