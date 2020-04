Puestos de confianza: Un portal permite establecer contacto directo con los feriantes para entregas a domicilio o retiro de mercadería

El sitio web ferias.uy, estrenado el fin de semana, pretende “instaurar un nuevo canal de comercialización de las ferias de ahora en más”, explica Ximena Camaño, quien articula la propuesta junto a un colectivo que trabaja de manera voluntaria.

El proyecto comenzó a gestarse hace apenas una semana, como consecuencia de la pandemia de coronavirus y sus repercusiones en los hábitos cotidianos. Algunos intercambios en Twitter sobre las imágenes que mostraban aglomeraciones en las ferias preocuparon a muchos, pero desencadenaron acciones directas en otros.

Alguien mencionó el ejemplo de Hey! Mozo, una aplicación para take away, es decir, comida para llevar, que existe hace un par de años, con el espíritu de ver si el mismo sistema podría aplicarse a las ferias. A partir de ahí el periodista Sebastián Auyanet generó un grupo con Ignacio Ferrero, responsable de esa app, y se sumaron Ignacio Castro y Martín Manzo.

Esa reunión espontánea, coordinada por Camaño, empezó a desarrollarse vía Zoom, una de las aplicaciones de videollamadas más populares en estos tiempos de cuarentena. Los encuentros apuntaban a dar con soluciones para la problemática detectada. Si bien Camaño no venía del sector tecnológico, contaba con la experiencia de 11 años en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y conocía los mecanismos para validar ideas.

Otras redes se pusieron en marcha hasta contactar a Óscar Curutchet, director del Departamento de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo, y a Julio Díaz, de la Asociación Feriantes del Uruguay: “Más allá de lo que tecnológicamente se podía hacer, que es mucho, había que ver qué es lo que ellos realmente necesitaban”. La prioridad, les transmitió Díaz, era dar visibilidad a los feriantes, poner a disposición sus teléfonos, días y horarios de atención, para que los clientes pudieran hacer pedidos a domicilio o ir estrictamente a levantarlos.

El proyecto se enfocó entonces en brindar información ordenada por barrios, de manera que el vecino pudiera escoger la feria más próxima. En lugar de modificar la operativa, buscaron sistematizar una herramienta que los feriantes ya están acostumbrados a usar, que son los encargos por Whatsapp. “A veces la solución tecnológica es muy buena pero uno tiene que hacer algo adecuado a la realidad de quien tiene el problema, en este caso, los feriantes”, detalló Camaño.

Procesar la información con celeridad no está siendo una tarea fácil, contando, además, con generar confianza manteniendo las necesarias distancias. En ese sentido, Camaño, con ayuda de la asociación, es quien articula el envío y recepción de los formularios para ingresar las fichas que los desarrolladores dejan activas en el portal en 24 horas.

El sitio, aclaran los responsables, comenzó a funcionar el domingo a medianoche, de manera que aún está en su primera versión, que admite muchas mejoras. Para tomar noción del ritmo al que avanza: en la mañana del lunes habían subido los datos de 20 puestos, esa tarde ya eran 25 y diez más estaban en proceso. Desconocen a cuánto puede crecer en total, aunque, con la mejor disposición de las partes, apuestan a cubrir, a largo plazo, las ferias de todo el país.

Por el momento en la web listaron las ferias montevideanas ordenadas por barrios, lo que no significa que el navegante encuentre ya mismo todos y cada uno de los puestos. Esos datos irán aumentando en el correr de los días. Los propios feriantes proporcionan fotos, ya que la intención es que se los pueda reconocer y mantener así la fidelidad del cliente de toda la vida.

La web, que no implica gastos para feriantes ni para clientes, es accesible y amigable desde distintos dispositivos. “La idea es que esto se mantenga en el tiempo, porque hay gente a la que le gustaría comprar en ferias pero por un tema de horarios no puede”, observó Camaño. La asociación intermedia para que los contactos fluyan, y paralelamente este grupo de voluntarios se comunica también con otros feriantes que no están asociados. Por el momento contemplan frutas y verduras, productos orgánicos y, a raíz de las consultas, es posible que se sumen también puestos de plantas. En una segunda etapa aspiran a agregar otros servicios, como un medio de pago.