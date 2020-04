Un mural en homenaje a Delmira en la esquina que la vio por última vez con vida

De la pluma al pincel

Andes 1206 es la dirección exacta donde Delmira Agustini fue asesinada por su ex marido en 1914. El crimen de la reconocida poeta de la Belle Époque ha sido evocado desde distintos frentes: por citar dos, la dramaturga Marianella Morena montó No daré hijos, daré versos, mientras que Garo Arakelian le compuso una canción. Más de un siglo después, la calle que fue testigo de cómo quedaba trunca además una carrera que ya tomaba visos internacionales, se llenó de colores e imágenes. La iniciativa provino de los vecinos del edificio Doclan y en especial, de Rodrigo Martirena, quien contactó a Leandro Bustamante para que transformara la fachada: “Tuvieron una iniciativa muy linda: pintar un mural en homenaje a Delmira en la esquina que la vio por última vez con vida”, dice el artista, que estudiando la obra cargada de erotismo de la modernista, quedó atrapado por los versos de Fiera de amor. En ellos se inspiró para la pintura que le llevó “unos 16 días en jornadas de ocho a diez horas, compartidas con vecinos que venían a saludar, a felicitar o a contar historias del barrio y de la esquina en particular, otros curiosos de lo que estaba sucediendo, qué estaba haciendo y por qué”. Bustamante se conmovía y ampliaba su interpretación de los hechos a medida que conocía detalles, “quizás por la proximidad en edad, el barrio, por ser artista, y porque ya había hecho mucho pero prometía mucho más (además de la poesía, también pintaba y hacía música), pero sobre todo, aunque alrededor de su muerte se crearon una cantidad de mitos, la realidad es que fue un femicidio, algo que aún sigue sucediendo”.

Reunión virtual de diseñadores

La Regional Este de la Cámara de Diseño de Uruguay invita a diseñadores de Maldonado a un encuentro online hoy a las 19.00. Requiere inscripción sin costo, a través de ladiaria.com.uy/U10. Entre las propuestas, se destaca la presentación de la guía digital de diseño local, una herramienta para difundir a uno de los principales núcleos empresariales de la región.

Taller de escritura creativa

A partir del 8, cada miércoles de abril María Rama propone juntarse ‒a través de la pantalla, claro‒ para transitar “Todas las voces”. El taller, que irá de 16.00 a 18.30, se centrará en la voz narrativa de una historia.