El gobierno uruguayo y UPM firmaron este viernes un acuerdo de entendimiento sobre temas pendientes relacionados con la instalación de la tercera planta de celulosa de la empresa finlandesa en el país. El presidente Luis Lacalle Pou hizo el anuncio rodeado de ministros, unas horas después de que la empresa emitiera un comunicado con los detalles del entendimiento.

Lacalle Pou aseguró que el nuevo acuerdo implica un ahorro de 128 millones de dólares por gastos en infraestructura vial (rutas y puentes) y también en energía eléctrica que tenía previsto realizar el Estado, que ahora asumirá la empresa. “Son recursos que iba a invertir el gobierno y ahora lo hará UPM”, resumió.

El presidente –que estuvo en la conferencia junto a algunos integrantes de su gabinete: Omar Paganini, Isaac Alfie, Álvaro Delgado, Azucena Arbeleche y Luis Alberto Heber– dijo además que UPM confirmó una inversión en una planta de insumos en Fray Bentos, y la construcción de un nuevo vivero en Sarandí del Yi. Entre ambos proyectos, la empresa gastará unos 55 millones de dólares, confirmó el principal mandatario.

En materia de generación de empleo, Lacalle Pou además afirmó que, según la información de la empresa, en la primera etapa de construcción se empleará a 3.000 personas, y “cuando esté en ejecución la totalidad de la obra se habla de 6.000 personas”.

El gobierno también anunció que estas inversiones implicarán una “reducción de las obligaciones de compra de energía eléctrica a la empresa UPM”, según un comunicado emitido por Presidencia. Esto, se asegura, supondrá una reducción del gasto “de al menos siete millones de dólares anuales durante la vigencia del contrato a 20 años”, totalizando 140 millones de dólares ahorrados en ese período.

En su comunicado, la empresa señaló que este memorando se concreta para “garantizar la implementación del proyecto”. “Ambas partes están totalmente comprometidas e implementan el acuerdo de inversión existente firmado entre UPM y el anterior gobierno de Uruguay en noviembre de 2017”, dijo UPM.

La relación con Cabildo Abierto

Durante la conferencia, Lacalle Pou fue consultado sobre las críticas de Cabildo Abierto (CA) al proyecto. La bancada de este partido resolvió realizar un llamado a sala a los ministros de Transporte y Obras Públicas; Economía y Finanzas; Industria, Energía y Minería, y Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. El presidente aseguró que el gobierno está actuando de forma “transparente”, y dijo que él mismo se encargó de mantener al tanto a los integrantes de la coalición que fueron solicitando información de las negociaciones. “A [Guido] Manini hace tres semanas lo informé, y hubo un agregado la semana pasada”, detalló.

En diálogo con la diaria, el diputado de CA Eduardo Lust –quien ha sido uno de los más críticos con la nueva planta de UPM– sostuvo que si bien “todo lo que se pueda ahorrar es bienvenido”, los anuncios “no cambian nada sustancialmente con respecto a lo anterior”. El legislador viene sosteniendo que el contrato es “indecoroso”. Lust además dijo que supo, a través del ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, que estas negociaciones fueron directas entre Lacalle Pou y los representantes de la empresa. Según aseguró, el propio ministro les comentó a él y otros integrantes de su bancada que no había podido avanzar en las negociaciones con la empresa, por lo que fue apartado de la tarea y el diálogo fue tomado directamente por Lacalle Pou.

Figuras repetidas

Minutos después del anuncio presidencial, el ex director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y quien fuera el principal responsable de las negociaciones con UPM durante el gobierno pasado, Álvaro García, dijo a la diaria que al menos tres de los cuatro anuncios hechos por el actual presidente ya estaban previstos en el acuerdo original con la empresa, cuya inversión total rondará los 4.000 millones de dólares.

“De esa cifra, la planta y el puerto implican 3.000 millones, y entre los 1.000 restantes ya estaba previsto el nuevo vivero en Sarandí del Yi y lo de la planta de químicos en Fray Bentos, que son parte de las inversiones que UPM tiene que hacer en adelante. Es un tema que ya estaba negociado y que forma parte de la inversión”, afirmó.

Además, García sostuvo que los 60 millones de dólares que invertirá la empresa para infraestructura vial en el litoral y el centro del país anunciados por Lacalle Pou también eran parte del acuerdo inicial, y que incluso fueron anunciados el 7 de noviembre de 2017, cuando se firmó el memorando de entendimiento entre la empresa y el gobierno. De hecho, dijo que, como se trata de una donación, su instrumentación fue bastante “compleja”, y por eso fue a parar al Tribunal de Cuentas, donde ahora es analizada. Respecto de este punto, la empresa sostiene en el comunicado que “acelerará el financiamiento anteriormente planificado”.

Sobre la inversión de los 68 millones de dólares restantes en la red eléctrica anunciada este viernes, García prefirió aguardar a que el gobierno publique su nuevo memorando de entendimiento, “de la misma manera que hicimos nosotros cuando anunciamos el acuerdo”. “Cuando el tren esté pronto y UPM traiga el material rodante, ¿lo van a anunciar como algo nuevo también?”, ironizó.

En tanto, otros ex integrantes del equipo económico del gobierno anterior también cuestionaron los anuncios. El actual senador frenteamplista y ex presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Bergara, sostuvo que el gobierno tuvo “la clara intencionalidad de vestirse con ropaje ajeno y denigrar la negociación” que realizó la administración anterior. Similares conceptos manejó el ex subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas Pablo Ferreri: “En vez de anunciar como nuevas obras viales que ya estaban acordadas, el presidente debería simplemente reconocer que [el memorando firmado con UPM] es un buen acuerdo para Uruguay”. Por su parte, la senadora frenteamplista Liliam Kechichián pidió “no anunciar humo para calmar los planteos de CA”, en tanto la ex ministra Carolina Cosse compartió en sus redes el contrato con el gobierno anterior, y escribió: “Me gustaría saber si los millones de dólares son en infraestructura adicional, porque, de lo contrario, no habría ahorro adicional”.

Tras las críticas del Frente Amplio (FA), y “para aclarar” la situación, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, detalló las inversiones y mencionó puntos que había anunciado Lacalle Pou. En su resumen, planteó que el acuerdo firmado le permitirá al Estado uruguayo “alcanzar un ahorro de 250 millones de dólares, además de 55 millones en nuevas inversiones”.