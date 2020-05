La Intendencia de Canelones (IC) hizo una conferencia de prensa este lunes, y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) hará lo propio este martes, por diferencias entre sí respecto al pago del subsidio del boleto estudiantil, un programa del gobierno nacional para financiar boletos para los estudiantes de secundaria.

Marcelo Metediera, director de Tránsito y Transporte de la comuna canaria, explicó a la diaria que, pese a la baja de movilidad debido al contexto de emergencia sanitaria, la comuna mantuvo los subsidios al boleto que gestiona (a personas con discapacidad, jubilados o de líneas de transporte hacia escuelas y liceos rurales) como forma de “apoyar a sostener financieramente a las empresas de transporte, para que tenga movilidad la gente”, tomando como referencia los recursos que se utilizaron en los mismos meses de 2019.

Lo mismo resolvió el MTOP respecto del subsidio del boleto estudiantil, regulado por un convenio entre la comuna y el ministerio. Pero en este punto comienzan las diferencias. Según Metediera, el convenio establecía una reserva presupuestal de cuatro millones de pesos mensuales que luego el MTOP complementaba según el número de estudiantes que efectivamente utilizaran el beneficio, por lo que en marzo y abril de 2020 el MTOP, siguiendo este criterio, debió haber transferido 5.900.000 pesos, la cifra que se invirtió en 2019.

Según señala el director nacional de Tránsito del MTOP, Pablo Labandera, el convenio establece que cuatro millones es el tope que puede transferir la cartera, y cita el artículo 3 del convenio, que establece que el MTOP debe “reservar un crédito de hasta $4.000.000” a favor de la intendencia. El mismo artículo, no obstante, señala que ese crédito “se ajustará” por la variación en el costo que establezca el MTOP y “conforme a las altas y bajas que se registren en los padrones de beneficiarios”.

Metediera agregó que “no se puede saber de antemano cuántos gurises van a viajar”, y que, por eso, tanto en 2018 como en 2019, el ministerio completaba la diferencia con el gasto real. El director de Tránsito canario aclaró que “es cierto” que si en estos meses ese “plus” no se pone, “no estaríamos haciendo nada malo”, porque debido a la pandemia no hubo transporte de estudiantes, pero se quejó porque “al resto del país el MTOP le reconoce el gasto real y a mí no”.

Tanto Metediera como Labandera explicaron que el MTOP transfiere directamente a las empresas el subsidio, tomando los datos de los estudiantes que las empresas suben a una plataforma, por lo que el dinero no pasa por la intendencia.

Metediera afirmó que la pelea de la comuna “es porque tengo que cuidar el transporte departamental y el servicio de la gente”, y advirtió que “si tocan estos productos va a haber dificultades”. Descartó que el subsidio se hubiera cortado y negó haber hecho esa afirmación, pero mencionó que si este criterio “sigue, en los próximos meses la dificultad va a estar”, porque las empresas van a recibir menos recursos.

Labandera dijo que le sorprendió “que dijeran que se iban a eliminar los subsidios, porque no es así”, y se preguntó “por qué vamos a exceder el convenio cuando lo que estamos haciendo es una ficción. Si me dijeras que efectivamente viajaron niños y el subsidio tenía que ser de siete millones en lugar de cuatro, lo entramos a discutir, pero acá no viajó nadie, entonces pretender que se pagara por encima de un convenio no parecía razonable”, opinó, y aseguró que de esa situación “no se puede extrapolar que no se va a seguir pagando el subsidio”.

Noalrecorte

La noticia motivó una declaración pública de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, en la que rechaza la medida adoptada y se compromete en la “defensa de esta política pública” que se aplica para todo el país desde 2012.