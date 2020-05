“Los artículos referidos a ANTEL fueron desglosados de la Ley de Urgencia. Celebramos la decisión, no los respaldamos y nos parecen inconvenientes”. Las palabras a corresponden a un tuit, del lunes, del subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Walter Verri. Ese día el Poder Ejecutivo eliminó del proyecto de ley de urgente consideración (LUC) los artículos 268, referido a la “ubicación compartida y uso compartido de infraestructura”, y 269 de “acceso o uso de las redes de comunicaciones electrónicas”

En diálogo con la diaria, Verri dijo que no hay una contradicción entre su postura y la del titular del MIEM, Omar Paganini, del Partido Nacional. “Son dos artículos que no tenían consenso en la coalición de gobierno”, sostuvo y agregó: “Muchos colorados pensamos igual y no había acuerdo dentro del partido para votarlos”. Verri señaló que como subsecretario no necesariamente debe acompañar la postura del ministro porque “integra el gabinete en representación de un partido” y reiteró que no hay “ninguna contradicción” sino formas distintas de pensar.

En el mismo sentido, el subsecretario tuvo una postura distinta a Paganini sobre la derogación del monopolio de ANCAP y siguió la línea adoptada por su fuerza política. “El partido ha fijado posición al respecto, y ha sido muy claro de que no lo vamos a acompañar en este momento en la LUC. Habrá que buscar otras alternativas”, manifestó. “Es claro que somos una coalición de partidos y que podemos pensar diferentes. Esto no está en el acuerdo que se firmó”, manifestó el subsecretario.

Quien compartió el tuit de Verri fue el ex subsecretario de Economía y Finanzas Pablo Ferreri: “Comparto totalmente la opinión”, escribió y manifestó que los artículos que estaban incluidos hasta el lunes en la LUC eran “inconvenientes y no deben ser respaldados”. “Ojalá pueda convencer al gobierno que integra”, expresó Ferreri.