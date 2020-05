Este miércoles en la noche fueron formalizados los seis hombres que el martes fueron detenidos en un operativo de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol por la investigación de una red de explotación sexual de menores. Estas personas son imputadas por el delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad. Por el momento, la formalización es sin prisión preventiva, pero con algunas medidas cautelares.

Hasta el momento son 11 los imputados por este caso. Entre los seis formalizados este miércoles, hay cuatro empresarios, un fotógrafo y un integrante de la lista 40 del Partido Nacional, quien ya fue desvinculado por el sector. Según informó Subrayado, la fiscal Darviña Viera no dio declaraciones al finalizar la audiencia. En la primera tanda de formalizados figuran un ex juez de menores, un profesor universitario, un arquitecto, un empresario y el ex diputado suplente del Partido Colorado Nicolás Ortiz, cuya situación pasó al Comité de Ética y Conducta Política de esa colectividad.