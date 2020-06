Los diputados de la coalición definieron este martes “abrir” el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) que aprobó el Senado e introducir algunas modificaciones que los partidos consideren “indispensables”, contó a la diaria el diputado del Partido Colorado (PC) Ope Pasquet.

La idea, explicó el legislador, es agregar cambios “absolutamente necesarios” por “distintas razones”: “errores [de redacción], omisiones, desajustes, reparar incongruencias, etcétera”. Pasquet tampoco descartó la posibilidad de eliminar o agregar artículos al documento. Los cambios se votarán este miércoles en una nueva reunión a las 15:00.

Este jueves a las 10:00 comenzará la votación de la LUC en la Comisión Especial que estudió el proyecto y se estima que el proceso finalice entre el viernes y el sábado. Durante 15 días el organismo recibió a más de 30 delegaciones oficiales y más de 80 delegaciones sociales, de la academia, sindicales, educativas y de otras áreas, dijo a la diaria el coordinador de bancada del Partido Nacional (PN) Juan Rodríguez.

El objetivo es que el plenario de Diputados comience la votación del texto el 1° de julio. La cámara baja tiene plazo constitucional para la votación hasta el 7 de ese mes a las 23:59, dice un comunicado difundido este martes por los legisladores de la coalición. Una vez que culmine su proceso en la cámara baja, la LUC deberá volver a la cámara alta con los cambios incorporados. El Senado tendrá 15 días para su consideración, y si se le introducen nuevas modificaciones, pasará a la Asamblea General.

Rodríguez dijo que la reunión de este martes fue más que nada “evaluativa” del trabajo de la comisión y se tuvieron en cuenta las versiones taquigráficas de las comparecencias de las delegaciones para tomar sus aportes. Tras realizar el análisis correspondiente de los planteos a cada capítulo, el encuentro de este miércoles de los legisladores tiene el objetivo de “tomar posición sobre la eventualidad de aceptar algunos o muchos de esos planteos y darle un texto sustitutivo al proyecto”. También se tomarán en cuenta los aportes de los propios partidos políticos, incluidos los de representantes del PN y de la oposición, explicó Rodríguez.

El coordinador describió que “hay decenas de planteos: unos muy razonables y otros no tanto”, y dijo que la coalición aún no acordó postura al respecto, “ni a favor ni en contra”. Señaló que para que se incorporen modificaciones a las normas los cinco partidos que integran la coalición de gobierno tienen que estar de acuerdo. Finalizada la reunión y acordados los cambios, primero se notificará al Frente Amplio y luego se darán a conocer las modificaciones públicamente.

Algunos cambios

Pasquet optó por no adelantar las modificaciones que presentará su partido en la reunión de este miércoles, aunque sostuvo que la idea es respetar el acuerdo alcanzado por la coalición en el Senado. “La idea no es modificar cualquier cosa ni salir libremente a cambiar todo”, explicó.

Algunos legisladores de Cabildo Abierto (CA) y el Partido Independiente (PI) plantearon discrepancias con varios artículos. Por ejemplo, de normas que consideran inconstitucionales y también artículos que el diputado del PI, Ivan Posada, dijo no estar dispuesto a votar. Al respecto, Rodríguez dijo que los planteos de los partidos de la coalición se tienen “mucho más” en cuenta que los de organizaciones sociales y otras delegaciones, pero que la “opinión de un legislador o de un partido sobre uno o más artículos no implica que la resolución sea la que ese partido o legislador sostiene”. “Todos los planteos están arriba de la mesa, y la intención mañana [por este miércoles] es tomar posición”, expresó.

Pasquet, por su parte, opinó que si se detectan inconstitucionalidades “habrá que corregirlas: eliminándolas o dándoles una nueva redacción y ajustando lo que sea necesario”. Según dijo, durante la reunión tanto CA como el PI adelantaron propuestas de modificación, mientras Rodríguez iba “llevando el registro de los cambios propuestos”.

El diputado de CA Martín Sodano señaló a la diaria que en Diputados los legisladores tuvieron “la suerte de agarrar la LUC con el diario del lunes”, y ya conocían el articulado, pero ahora entraron en “detalles de redacción” y se encontraron con artículos que “se deben modificar: por redacción o porque están repetidos los contenidos”, sostuvo el diputado. “Todos los partidos de la coalición hemos puesto énfasis en algún artículo para mejorarlo un poco más, pero no es que estemos negociando la ley”, apuntó. Comentó que, por ejemplo, se modificará la redacción del artículo 215 referido a las opciones del pago de sueldos, y se establecerá “que la modalidad de pago va a quedar establecida por el trabajador y no por la empresa”. El legislador adelantó que en CA no van a proponer que se elimine ningún artículo.

En tanto, César Vega, el único diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), sostuvo a la diaria que acompañará la LUC en general, “más allá de que esté en desacuerdo con muchos artículos”. Según dijo, hubiera tenido esta postura con la norma “tanto con este gobierno como con cualquier otro”.

Vega comentó que el partido ha hecho “un montoncito de propuestas en mucho de los artículos”. A modo de ejemplo, mencionó que en las normas de la inclusión financiera sean los trabajadores solos quienes decidan la forma (en efectivo o por medios electrónicos) de cobrar su sueldo y no en acuerdo con el empleador como establece la ley, y que se baje a 25.000 dólares el monto de las transacciones que pueden hacerse en efectivo. La ley permite que el monto alcance los 100.000 dólares. Su objetivo principal, aseguró, es que se eliminen los artículos que modifican la forma de anexar tierras al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El legislador aseguró que ha mantenido varios contactos para que estas normas se estudien, una vez que se conforme el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. Además, el PERI planteó que la Dirección de Ordenamiento Territorial esté más vinculada al futuro ministerio que al Ministerio de Vivienda.