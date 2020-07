La Comisión de Transporte de la Cámara de Representantes recibió la semana pasada a una delegación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) encabezada por el ministro, Luis Alberto Heber, con el objetivo de conocer los principales lineamientos de la cartera de cara al Presupuesto Quinquenal. En su exposición, el titular de Transporte reafirmó la intención de trasladar la terminal de pasajeros de Buquebus, que actualmente funciona en el puerto de Montevideo, hacia una eventual terminal fluviomarítima en el Dique Mauá o en la zona del puerto de Punta Carretas.

El Dique Mauá fue objeto de un intenso debate en 2018, cuando el empresario Juan Carlos López Mena, propietario de Buquebus, presentó un proyecto para hacer una terminal marítima de pasajeros y un centro comercial en el predio del monumento histórico. Vecinos, ciudadanos y urbanistas lograron detener la iniciativa, que ya contaba con la sanción de la Cámara de Senadores.

“Nosotros necesitamos el espacio de Buquebus en el puerto”, aseveró Heber en su comparecencia de la semana pasada en el Parlamento. El ministro aseguró que ese espacio “vale oro” y que el principal puerto del país necesita “más playa de maniobras y actuación portuaria”. Si bien hasta el momento no hay un proyecto concreto, el jerarca señaló que no se descarta la posibilidad de presentar una nueva iniciativa para esa zona, y confirmó que ya inició conversaciones con López Mena. “También quiero mudar los cruceros, pero no tengo una solución para eso; sí para Buquebus, porque el calado que requiere es mucho menor que el de los cruceros”, indicó Heber.

Por otra parte, el ministro hizo referencia a la posibilidad de que Buquebus, en vez de ir al Dique Mauá, vaya a Punta Carretas. En ese sentido, afirmó que se puso en contacto con el intendente de Montevideo y con el secretario general de la comuna, quienes “están estudiando la posibilidad de que la Facultad de Arquitectura haga un llamado a ideas para ver qué se puede hacer en la retroárea de operación, detrás de los muelles”, señaló. “Yo creo que podemos avanzar en esto estableciendo cláusulas en el sentido de que no se enajene de ninguna manera hasta tanto no se apruebe un proyecto que sea aprobado por organismos, como puede ser la intendencia”, consideró Heber.

El titular de Transporte afirmó que la prioridad del ministerio está puesta en el proyecto de Punta Carretas, y que se va a seguir avanzando en esa dirección, pero adelantó que “si se desestima por falta de interés, no tendremos otra alternativa que volver al Dique Mauá”. “Yo no estoy enamorado del Dique Mauá, ni estoy con anteojeras de que tiene que ser el dique Mauá. ¡No! Yo lo que quiero es tener la posibilidad de liberar del puerto un metraje que, frente a las obligaciones que dije que teníamos, se vuelve indispensable”, insistió. El jerarca mencionó las deudas que afronta su cartera, y sugirió que con el Dique Mauá “podríamos hacernos de un área que vale mucho y que nos ayudaría en el puerto para obtener recursos para afrontar las inversiones que tenemos por delante”.

Vecinos del Dique Mauá se reunirán con la bancada del FA

El vicepresidente de la Comisión de Transporte de Diputados, Carlos Varela, dijo a la diaria que la bancada frenteamplista recibirá en el correr de esta semana a vecinos de la zona del Dique Mauá, quienes manifestaron su preocupación por la reinstalación del tema en la agenda política. El diputado opinó que es necesario estudiar el planteo del MTOP una vez que se presente un proyecto formal, pero recordó que el proyecto del Dique Mauá “contó con la oposición cerrada de los vecinos” en su momento. “Habría que ver si este proyecto nuevo es más amigable con la opinión del entorno ciudadano”, reflexionó.

Por otro lado, sostuvo que la idea de Punta Carretas le resulta “más interesante, porque allí ya se está construyendo un puerto, y parecería razonable poder utilizarlo para otras posibilidades”, aunque advirtió que en ese caso hay que atender a la interconexión con la ciudad, “porque implica un cambio muy importante de la rambla en esa zona”. Asimismo, señaló que “hay que ver también el tema de los costos, porque también hay todo un tema que es el dragado”.

“Yo coincido en que el puerto de Montevideo necesita desagotarse, pero en ese sentido también me pregunto qué pasa con el área naval que está dentro del puerto”, observó Varela, que manifestó esa inquietud a las autoridades del MTOP durante su comparecencia. “El ministro argumenta que se necesita ese espacio para los barcos de carga, lo cual es razonable, y ahí tenés más de un muelle y toda una zona logística ocupada por la Armada. Si se plantea sacar a Buquebus y buscar alternativas para los cruceros, es razonable que también se busquen alternativas para la Armada”, consideró.