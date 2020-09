Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El Poder Ejecutivo presentó ayer su proyecto de Presupuesto para los próximos cinco años, más tarde de lo anunciado y, por motivos que no están claros, sin que la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, realizara la conferencia de prensa a la que se había convocado para presentar la iniciativa.

Por razones de tiempo, sólo podemos publicar hoy el resultado de una primera revisión del proyecto. De ella se destacan el marco general restrictivo y la ausencia de aumentos para la Universidad de la República en todo el período. A la Administración Nacional de Educación Pública se le asigna un incremento mucho menor que el que había pedido.

Se confirma la anunciada pérdida de salario real para funcionarios públicos (aunque algunos tendrán incrementos, entre ellos los militares de menor rango y los asignados al control de fronteras). Hay normas que habilitan “reestructuras funcionales” en el Estado; en ese marco, los empleados podrán ser declarados excedentarios y redistribuidos. También se crean dos cargos más de general en el Ejército.

A su vez, la interrogante sobre lo que votará cada partido cuando el Senado considere el pedido de suspensión de los fueros de Guido Manini Ríos se despejó sólo en parte. El Frente Amplio (FA) apoyará la solicitud del fiscal Rodrigo Morosoli para que este pueda acusar al ex comandante por no haber denunciado a José Nino Gavazzo. El sector sanguinettista del Partido Colorado se opone al desafuero, pero ayer se supo que la mitad mayor de ese partido, Ciudadanos, votará por la afirmativa.

En el Partido Nacional (PN), una larga reunión de toda la bancada de senadores terminó ayer sin que se lograra un acuerdo, y esa fuerza política pedirá una prórroga de la votación en el plenario de la cámara alta. El propio Manini ha asegurado que apoyará el pedido de Morosoli, pero los otros dos senadores de Cabildo Abierto no han adelantado qué harán.

Con este panorama, no parece que se vaya a formar la mayoría de dos tercios necesaria para suspender los fueros, pero sí podría ocurrir que haya una mayoría simple en ese sentido, y esto sería, sin duda, políticamente significativo.

El PN realiza un gran esfuerzo para que a la discusión sobre Manini se le superponga un debate acerca de la responsabilidad del FA en la no divulgación, durante 14 años, de las actas completas del Tribunal de Honor del Ejército que juzgó a Gilberto Vázquez por fugarse.

Desde el nacionalismo se afirmó que, en 2006, el presidente Tabaré Vázquez y su ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, estaban “en conocimiento de todas las actuaciones” de ese Tribunal de Honor. Desde el FA se asegura, por el contrario, que no se les entregaron las actas completas del interrogatorio, en el que el coronel admitió haber cometido graves delitos.

Se puede discutir si Berrutti debió pedir que se le hiciera llegar todo el expediente, pero su ex subsecretario, José Bayardi, sostuvo ayer que mientras el FA estuvo en el gobierno nacional, la parte omitida no estaba disponible en el archivo central de documentación del Ministerio de Defensa.

Lo indudable es que el ocultamiento de lo que dijo Gilberto Vázquez en aquel Tribunal de Honor no dio ningún resultado. Las actas no revelan nada por lo que no esté ya juzgado y condenado.

Hasta mañana.