Las diferencias entre Ciudadanos y Batllistas, los principales sectores del Partido Colorado (PC), se hicieron carne una vez más. Este lunes ocurrió a la hora de definir sus posiciones sobre el posible desafuero del senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto. Luego de más de dos horas de reunión en el edificio anexo del Palacio Legislativo, la Mesa Coordinadora Nacional de Ciudadanos definió que votará el desafuero, a diferencia del sector liderado por el ex presidente Julio María Sanguinetti, que ya expresó su negativa a aprobarlo.

Según un comunicado, Ciudadanos, que cuenta con dos senadores –Pablo Lanz y Carmen Sanguinetti–, votará el desafuero de Manini porque entiende que “están dadas las garantías para que la Justicia avance con la investigación en curso y que el propio senador ha solicitado que se proceda de este modo”.

Además, el sector colorado promoverá que en la Cámara de Representantes se cree una comisión investigadora sobre la actuación del tribunal de honor militar al que compareció el ex coronel Gilberto Vázquez y “sus derivaciones” –como se sabe, las actas, de 2006, se hicieron públicas por primera vez hace pocos días–.

A su vez, la bancada de senadores del Partido Nacional (PN) –que a diferencia de la del PC se reunió en su totalidad para definir su postura–, luego de más de cinco horas de debate, no logró llegar a un acuerdo sobre el tema. Por un lado, el informe jurídico de los tres legisladores blancos que integran la comisión de Constitución señalaba que no había méritos para votar el desafuero, pero según supo la diaria por fuentes nacionalistas, el senador Jorge Gandini piensa que hay que aprobarlo.

El senador Gustavo Penadés, coordinador de la bancada blanca, dijo en una rueda de prensa a la salida de la reunión que decidieron seguir analizando el tema en los próximos días, pero lo que sí ya decidieron fue promover en la comisión de Derechos Humanos de la cámara alta que empiece el análisis “y eventualmente la investigación” de las actas del tribunal de honor realizado a Gilberto Vázquez. También “las convocatorias que se entienda oportuno realizar tanto a actuales jerarcas como a ex jerarcas de gobierno que tienen una importante responsabilidad en los asuntos vinculados a los episodios sucedidos en 2006”.

En cuanto a que el propio Manini Ríos pide que voten su desafuero, Penadés señaló que “una cosa es lo que el senador quiere y otra lo que el cuerpo decide”. Subrayó que los fueros son del Senado y no de un senador, y recordó que muchas veces el involucrado solicitó que se levanten los fueros y la cámara no accedió, y en otros casos sí.

El senador blanco subrayó también que las actas del tribunal de honor realizado a Gilberto Vázquez no cambian la consideración sobre el desafuero, porque eso sucedió en 2006, “pero es claro que el Frente Amplio (FA) sí quiere llevar eso adelante” para “licuar la grandísima responsabilidad que le correspondió” en aquel año por “no haber tomado seriamente el episodio”.

Recordó que el desafuero de Manini Ríos está relacionado con un solo punto, vinculado “a la eventualidad o no de que haya incumplido un artículo del Código Penal que implica que él haya tenido que denunciar ante el conocimiento de un delito” (que el militar retirado y represor José Nino Gavazzo confesó ante un tribunal de honor que hizo desparecer el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro arrojándolo al río Negro).

La votación en la comisión estaba prevista para este martes, pero Penadés dijo que los senadores blancos que la componen (Graciela Bianchi, Carmen Asiaín y Carlos Camy) propondrán que se posponga y se siga discutiendo el tema. Por último, sostuvo que los nacionalistas aspiran a que la decisión sea en bloque, de todo el PN.

Jóvenes colorados reclaman que sus legisladores habiliten la investigación de la justicia. La Coordinadora Nacional de la Juventud del Partido Colorado difundió un comunicado en el cual expresa “su opinión favorable a que se vote el desafuero” del senador Guido Manini Ríos, que será votado este martes a las 15.00 en la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta. La Juventud Colorada manifiesta “su deseo de que la bancada colorada actúe en este sentido”, o sea, votando a favor del desafuero, “teniendo en cuenta que el senador Manini ha manifestado estar dispuesto a que se lo investigue”. Además, la Coordinadora Nacional de la Juventud del PC señala “el ocultamiento de información sobre las torturas y asesinatos cometidos por Gilberto Vázquez” y “exige la responsabilidad pertinente a las autoridades actuantes en su momento”. Por último, en el comunicado difundido a través de Twitter la Juventud Colorada “manifiesta y ratifica su compromiso con la verdad sobre los hechos y el paradero de los desaparecidos”. A su vez, “repudia el silencio y el ocultamiento de los crímenes de la dictadura, siendo conscientes de que la verdad es imprescindible para la convivencia democrática y la reconciliación nacional”.

“Una operación”

Por otro lado, como estaba previsto, la bancada de senadores del FA resolvió votar el desafuero de Manini Ríos porque considera que la solicitud de la Fiscalía es “fundada”, señaló a la prensa el senador Charles Carrera. Indicó que hay “muchísima documentación” sobre la causa, que se estuvo haciendo “un estudio profundo” y se considera que corresponde darle curso.

De todos modos, Carrera subrayó que a su entender, “lamentablemente”, no estarían los votos para aprobar el desafuero, lo que a su juicio es “una violación del Estado de derecho, del sistema democrático y de la división de poderes”.

Agregó que cuando Manini Ríos “cometió estos hechos con apariencia delictiva no era senador sino un ciudadano que estaba en ejercicio de una función pública”. “Él no dio cuenta a las autoridades correspondientes y no hizo lugar a la denuncia de esos delitos de los que tomó conocimiento por parte de los mandos militares que estaban al frente del tribunal de honor”, sostuvo. Además, subrayó que si Manini Ríos, que es el principal involucrado, votará el desafuero, “lo correcto desde el punto de vista de la cortesía parlamentaria es hacer lugar a lo que solicitó uno de los integrantes”.

En tanto, el ex ministro de Defensa Nacional José Bayardi (FA), que también estuvo reunido con la bancada de la oposición, sostuvo en una rueda de prensa que la publicación de las actas del tribunal de honor a Gilberto Vázquez le hizo recordar una norma de semiología médica: “Se encuentra lo que se busca y se busca lo que se sabe”. Por lo tanto, “alguien sabía que esa acta estaba”, que supone que es una persona del “estamento militar”, y “seguramente” cuando llegó el pedido de acceso a la información pública de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos entendió que “era el momento de que también se le diera eso”, que había estado por lo menos no aportado al conocimiento de autoridades anteriores”.

Por lo tanto, sostuvo que el hecho de que salgan a la luz recién ahora esas actas es “una operación para dar un atajo a quienes no van a votar el desafuero a Manini Ríos”. “Es para decir: ¿para qué vamos a votar el desafuero a Manini Ríos ahora, si en realidad otro comandante en jefe, en 2006, tampoco informó sobre actas que decían tales y cuales cosas, y arriba, en el FA, sabían y no dijeron nada?”. Por último, dijo que no le queda “ninguna duda” de que hay militares que ocultaron las actas.