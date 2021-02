Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Las formas de hacer política han cambiado mucho en lo que va del siglo XXI, pero persiste el antiguo problema de lograr una articulación entre los hechos del día a día y las estrategias. Los planteamientos generales no arraigan por sí solos en la gente, y los partidos necesitan vincularlos con datos concretos que sean fáciles de comprender. A la vez, el énfasis excesivo en lo particular no basta para construir una acumulación sólida.

Cuando los actuales oficialistas eran opositores, trataron de aprovechar cada noticia que pudiera erosionar la confianza en los gobiernos del Frente Amplio (FA), pero les llevó un buen tiempo ir más allá de esa guerra de guerrillas y proponer un relato integral, capaz de sumar distintas disconformidades y convertirlas en apoyos a una alternativa. Además, debieron hacerlo sin enfatizar demasiado las tradiciones e identidades partidarias, porque estaban obligados a formar una coalición muy diversa.

Las fuerzas que formaron el FA hace casi medio siglo se caracterizaron, históricamente, por poner un gran énfasis en las propuestas generales, los programas y la ideología. Su crecimiento electoral se asoció mucho con la capacidad de convertir los grandes relatos en propuestas y gestos más cercanos a la experiencia cotidiana de la población. En sus últimos años de gobierno, paradójicamente, uno de los factores de desgaste fue la incapacidad de construir un gran relato que potenciara la adhesión a su proyecto (o quizá la incapacidad de relatar su gestión como parte de un gran proyecto).

Ahora, desde la oposición, los frenteamplistas parecen priorizar muy a menudo lo particular, casi como si su principal ocupación diaria fuera buscar, en los medios de comunicación y en las redes sociales, temas de interés coyuntural sobre los cuales pronunciarse. En esta edición hay varios ejemplos.

En la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes se convocará al ministro de Industria, Energía y Minería para que dé explicaciones sobre la política de etiquetado de alimentos. En la comisión del Senado sobre el mismo tema, al ministro Daniel Salinas y al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, para que informen sobre el plan de vacunación contra la covid-19 y otras medidas relacionadas con la emergencia sanitaria. Los senadores del FA piden el cese de Pablo Sitjar, integrante del directorio del Banco República, a partir de informaciones publicadas por el semanario Búsqueda la semana pasada.

A su vez, en la Comisión Permanente del Poder Legislativo los frenteamplistas plantearon que se convoque a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para que hablen sobre medidas recientes como el ajuste de tarifas y la variación metodológica en relación con el cálculo del impuesto a la renta de las personas físicas.

No está muy claro de qué manera confluyen todos esos movimientos en una estrategia. Incluso las iniciativas de alcance más amplio, como la campaña por un referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, tienden a desgranarse en críticas sobre gran variedad de asuntos. Falta síntesis.

Hasta mañana.