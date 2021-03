Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El comienzo de la campaña de vacunación atrajo gran parte de la atención en la jornada de ayer. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, expresó su confianza en que los ritmos previstos de llegada y administración de las dosis permitirán lograr con rapidez la llamada “inmunidad de rebaño”, con 70% de la población vacunada, y “terminar de frenar esta pandemia”.

Cabe acotar que, si bien ese resultado es muy deseable y parece posible, en las últimas semanas la propagación del virus no había comenzado a frenarse, sino que se aceleró, con claras tendencias ascendentes en los datos diarios que aporta el Sistema Nacional de Emergencias.

Mañana, sin embargo, es probable que los principales titulares no se refieran a las vacunas sino al discurso del presidente Luis Lacalle Pou ante la Asamblea General, que en principio estaba previsto para ayer. No hace falta mucha malicia para suponer que la fecha quizá no fue cambiada porque había otras actividades parlamentarias, como se comunicó oficialmente, sino para evitar que la noticia del comienzo de la vacunación le quitara destaque a la oratoria presidencial.

Lacalle Pou se referirá al informe anual del Ejecutivo al Legislativo que se dio a conocer ayer, pero seguramente incluirá también valoraciones políticas y algún anuncio. El mensaje estará más dirigido a la ciudadanía en general que a los legisladores, e incluso en el terreno de la relación entre poderes cabe señalar que reforzará, desde el punto de vista simbólico, el predominio del presidente, en el Ejecutivo y sobre el Parlamento. Uno hablará y los demás escucharán sin posibilidades de intervenir, aunque es posible que haya quienes logren hacerse un lugar en los titulares con declaraciones posteriores.

El discurso de hoy apunta a señalar el comienzo de una nueva etapa, asociada con la vacunación y la perspectiva de una agenda distinta para el país, en la que tendrán especial importancia las cuestiones económicas y sociales. El año centrado en la pandemia tuvo un fuerte protagonismo presidencial, Lacalle Pou sabe que otros actores políticos ‒incluyendo a sus socios en la coalición de gobierno‒ ya comenzaron a buscar lugares más destacados, y seguramente le interesa marcar la cancha cuanto antes.

Mientras se inicia la campaña de vacunación y los políticos se preparan para comenzar un nuevo capítulo, empezaron las clases. Lo más positivo es la perspectiva de una mayor presencialidad, luego de un año que tuvo importantes costos educativos y personales para el alumnado (costos que, con el paso del tiempo y un conocimiento mayor sobre las características de la pandemia, ya no parecen justificados).

Lo más negativo es que junto con los cursos se reanuda un profundo conflicto no declarado entre las autoridades y el cuerpo docente, cuyo episodio más reciente son los sumarios a 15 docentes y una auxiliar de servicio de San José, con separación de sus cargos y retención de 50% de sus haberes, por haber manifestado su rechazo a la reforma constitucional que impulsó, sin éxito, Jorge Larrañaga.

Hasta mañana.