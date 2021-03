La Mesa Representativa del PIT-CNT decidió este miércoles suspender hasta al próximo congreso al Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), informó Subrayado. La votación, que obtuvo 14 votos a favor, 13 en contra y seis abstenciones, se dio después de que varios sindicatos entendieran que el gremio de policías se había pronunciado en contra de decisiones tomadas por el pleno de la central sindical.

En particular, porque el Sifpom defendió a los efectivos que participaron en la disolución de la aglomeración en la plaza Seregni, se pronunció a favor de la ley de urgente consideración y estableció que no se plegará a la campaña del PIT-CNT para derogar 135 artículos de la ley.

Patricia Rodríguez, presidenta de Sifpom, se pronunció en Twitter tras conocerse la medida tomada por el PIT-CNT. En la red social escribió: “Que un sindicato sea suspendido por defender sus trabajadores, trabajadores que se demostró en la justicia su buen accionar, solo puede ser motivo de orgullo, y que entendimos la verdadera esencia de lo que es ser un sindicato, sin banderas políticas, sin ideologías que separen”. Asimismo, agradeció las “miles de muestras de solidaridad” que recibió el gremio.

El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, habló del tema con el programa En perspectiva. Abdala opinó acerca del mensaje de Rodriguez y dijo que “si se entiende por banderas políticas el hecho de que el PIT-CNT tenga una definición partidaria, el PIT-CNT no tiene partido político, pero si se entiende que no tiene definiciones políticas es un error. La central obrera lucha por un programa de desarrollo nacional y por una sociedad sin explotados ni explotadores. El movimiento social no es apolítico; no tiene partido, pero defiende el interés integral de la clase trabajadora”.

La Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA), que Abdala representa, votó en contra de la suspensión. “Eso no significa que no tengamos divergencias con los compañeros, pero cuando las hay entre trabajadores hay que apelar a la conversación, a provocar síntesis, que haya movimientos, y mucho más cuando se trata de una organización sindical que actúa en un medio del mundo del trabajo, porque el policía es un trabajador, pero que no tiene la misma cultura sindical, colectiva y de lucha de otras organizaciones”, resaltó.

Además, opinó que el diálogo entre los demás sindicatos y el de los funcionarios policiales se tiene que dar en “un proceso de cambio cultural”, porque “no se resuelve administrativamente”.

Por su parte, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, comentó en Doble click que también votó en contra porque a su entender “los trabajadores policiales tienen derecho a sindicalizarse y quien se sindicaliza en Uruguay debería estar afiliado al PIT-CNT. Hay una decisión de un organismo superior al de la presidencia y la tengo que respetar, pero al mismo tiempo anuncio que voy a trabajar para revertirla, para reconsiderarla y que salga negativa, porque para mí [esa decisión] no ayuda al movimiento sindical”.

Sobre esta posibilidad, aseguró que desde su punto de vista se puede dar la reconsideración y se va a modificar la decisión que se tomó este miércoles.

A su parecer, los trabajadores policiales tienen que estar afiliados al sindicato. “Tienen relación de dependencia, son explotados, tienen salarios malos. El sindicato pelea por garantizar los derechos de esos trabajadores policiales con las dificultades que tiene para trabajar un sindicato policial que no puede usar la huelga como mecanismo de respuesta. Si tienen problemáticas iguales, si viven en el mismo asentamiento, si cumplen un papel fundamental en el cuidado de las víctimas de violencia doméstica, por supuesto que creo que tienen que estar” en el PIT-CNT.