“Cuando todo es prioridad, nada es prioridad”, dijo Julio María Sanguinetti en diálogo con la diaria. En términos generales, la afirmación del expresidente es indiscutible; lo que se puede discutir mucho es que Sanguinetti haya sostenido que, a la hora de definir apoyos estatales a los afectados por la crisis, la prioridad debe ser el sector turístico, con las medidas planteadas por el ministro colorado del área, Germán Cardoso.

No llama la atención que el secretario general del Partido Colorado y el PIT-CNT manejen criterios distintos sobre lo que es prioritario para el país. La central sindical anunció una convocatoria a manifestaciones descentralizadas para el próximo 1º de Mayo, bajo la consigna “Primero la vida, primero el trabajo”. Según explicó en un comunicado, de esto se desprende que considera necesario sostener en especial la salud, la vivienda y la educación.

En ese marco, el PIT-CNT convocó a que las actividades relacionadas con el Día Internacional de los Trabajadores incluyan la recolección de alimentos no perecederos para las ollas populares. No va a venir mal, porque si bien el presidente Luis Lacalle Pou aseguró el 2 de marzo, ante la Asamblea General, que se iba a realizar “una inversión adicional de 200 millones de pesos en apoyo a ollas, a comedores y a merenderos”, no hubo desde entonces noticias sobre el cumplimiento de ese compromiso y sí una suspensión del aporte que realizaba el Instituto Nacional de Alimentación.

En lo referido a la situación sanitaria, Sanguinetti opinó que “lo que está fallando hoy es la conciencia social de cuidarse”, porque la sociedad “no ha asumido realmente la magnitud del riesgo”, y coincidió con Lacalle Pou en que “no hay medida que sirva si la gente no está convencida” de que debe cumplirla. No indica lo mismo el resultado de una encuesta realizada por Factum los días 29 y 30 de marzo, en la que 74% de las personas consultadas respondió que es preciso adoptar medidas más severas para restringir la movilidad, a fin de prevenir contagios de la covid-19. Sólo 20% dijo que no hacen falta medidas adicionales, avalando el criterio presidencial en la materia.

Cabe destacar que esa opinión no sólo fue muy mayoritaria (83%) entre las personas que votaron al Frente Amplio en las últimas elecciones, sino que además la compartió 63% de quienes respaldaron al actual oficialismo en 2019. Cabe esperar que el Poder Ejecutivo, siempre tan atento a las encuestas sobre su gestión, tenga en cuenta estos resultados.

A todo esto, el Parlamento aprobó la reinstalación, por dos meses, del impuesto a las remuneraciones de más de 120.000 pesos nominales en el sector público, con tasa progresiva, para aportar lo recaudado al Fondo Covid-19. El FA propuso sin éxito extender ese tributo al sector privado y establecer, por única vez, un adicional del impuesto al patrimonio para las personas físicas y jurídicas que hayan tenido un resultado positivo en el último ejercicio.

El oficialismo no aceptó esas propuestas; cuando se trata de decidir sobre quiénes recae la responsabilidad de aportar para paliar la crisis, tiene muy claras sus prioridades.

