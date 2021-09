Desde 2011 la diaria organiza el Día del Futuro, una iniciativa que convoca a la sociedad civil, académicos y políticos a pensar temas diversos con una perspectiva de largo plazo. La edición 2021 cuenta con el patrocinio de la Intendencia de Montevideo, y el apoyo de la Universidad de la República y UNESCO. Las actividades se detallan en el sitio diadelfuturo.uy. Este año, la edición se abrió el jueves en la diaria lab, con la charla “Medios y democracia: nuevos y viejos roles”.

La directora periodística de la diaria, Natalia Uval; el director de la diaria local, Lucas Silva; y el director de la revista Lento, José Gabriel Lagos, conversaron con el director de Le Monde Diplomatique Cono Sur, José Natanson. Además, asistieron columnistas habituales de la sección Posturas, y el evento se transmitió en vivo por la plataforma de eventos del diario.

Natanson es politólogo y periodista especializado en política latinoamericana y ha escrito en medios como Página 12, The New York Times, Nueva Sociedad, entre otros. Debido a la complejidad que aún significa viajar por el contexto de pandemia, el invitado acompañó virtualmente, lo que no fue impedimento alguno para que se pusiera sobre la mesa un debate sobre los cambios en los medios de comunicación, el futuro de la política de América Latina con el fenómeno de las nuevas derechas y la situación política de Argentina.

Política y medios

Una de las primeras cuestiones abordadas fue la situación actual de los medios de comunicación. Natanson afirmó que “los medios tradicionales están en una crisis fenomenal y que se debe en gran parte a las nuevas tecnologías”, y lo desarrolló explicando que “es una crisis industrial, de modelo”. Las noticias ya no son “un fin” sino “un proceso”, y las redes sociales, por ejemplo, son el canal que “algunos presidentes latinoamericanos han descubierto para comunicarse directamente con la población”. También habló sobre medios argentinos que surgieron en contextos políticos puntuales, como durante el período de gobierno del expresidente Mauricio Macri: “son espacios que llegaron porque expresaban sentires de la sociedad y los que lo hicieron bien, aún sobreviven”, comentó.

Por otra parte, en cuanto a los medios, los cambios en las noticias y en las formas de acceder a la información, dijo que “cuando explotó internet todos empezamos a leer todo gratis, eso evidentemente duró sólo un tiempo porque alguien tiene que pagar por la información y la opinión de calidad, y por suerte cada vez más pagar es una costumbre, pero los medios que van a quedar son los que tienen cosas buenas para ofrecer y una marca, a cambio de ese dinero”.

Cree que el tiempo que los lectores le dedicarán a los textos más extensos, esos que al parecer hoy ya casi ni tendrían lugar en los medios escritos, también dependerá de lo dicho anteriormente: “siempre está bueno tener algo diferente para ofrecer, y si además es de calidad y cuenta con una marca, se seguirá leyendo”, reflexionó.

Nuevas derechas

El segundo bloque se volcó hacia la política, específicamente hacia las nuevas derechas y el motivo por el cual ganan simpatizantes, votantes y logran posicionarse en el poder, en un período de tiempo relativamente corto y con agendas polémicas en diversos sentidos. Es el caso del argentino Javier Milei de Avanza Libertad, con un discurso muy similar a otros candidatos de América y del mundo. “Las características que hacen exitosos a estos candidatos son que la población los ve como una reacción conservadora”, consideró Natanson. Por otra parte, y alertando una idea “contradictoria”, sumó que “la relación de los argentinos con el Estado es de amor-odio” y que “el avance de las derechas alternativas sensacionalistas que van desde Jair Bolsonaro a Donald Trump se basa tal vez en que la derecha se adueñó de ideas que eran de la izquierda, hay una nueva derecha que dice defender los derechos que defendía la izquierda”, planteó. Consideró que “en la medida que algunas izquierdas dejaron de lado ciertas luchas y se concentraron en agendas culturales, tuvieron cada vez menos elementos para enfrentar a las derechas, muchas se concentraron casi que solo en la identidad”. Finalizó con que “siempre hubo un electorado que votó a estas alternativas, pero no hay que subestimar a estos nuevos fenómenos porque, como Milei, explotan de un día para el otro”.

Consultado sobre el rol de los medios de comunicación ante las nuevas derechas, dijo que “hay que pensar mucho sobre la cuestión, silenciarlos no debe ser el camino correcto, pero sí hay que tener cautela y saber que los medios tienen una responsabilidad, hay que construir argumentos y discutirlos en serio”. Afirmó que los medios tienen que volver a “revalorizar la verdad” pero advirtió que la democracia “no se trata de la verdad, se trata de la mayoría, las elecciones no se ganan con razón, se ganan con votos, y en ese sentido las nuevas derechas han sido muy hábiles, entonces hay que hacer una revisión de las estrategias y entender por dónde pasa la voluntad popular”.

Coyuntura política

Para finalizar, Natanson se refirió a la coyuntura política argentina. Opinó que el gobierno de Alberto Fernández es “raro, sin antecedentes en la historia” y que lo que ocurrió en las elecciones PASO fue un voto rechazo a lo que había. Agregó que el fracaso del gobierno tiene que ver en parte con el manejo de la pandemia: “el gobierno cree que anteriormente perdió por una cuestión económica, porque como dice Cristina Fernández, no se pasó plata por abajo”, pero lo que sucede es que “la sociedad argentina, como tantas otras, quedó muy rota después de la pandemia”, consideró. Sostuvo que el enfoque “se centró en los adultos y dejó de lado las consecuencias que dejó [la pandemia] para los adolescentes y los niños, no hubo sensibilidad en ese sentido y el manejo de la educación fue malo, entonces hubo una crisis que el gobierno no registró, y no todo se arregla poniendo plata por abajo”.

Ya sobre el final, y antes de que se diera un enriquecedor intercambio entre el politólogo y los columnistas que se hicieron presentes, Natanson dijo que para él, “el rol de un analista es tirar botellas al mar y ver si alguien las agarra, algo que a veces pasa y a veces no, pero que sigue siendo importante”. Las reflexiones de los columnistas de la sección Posturas de la diaria se volcaron hacia el futuro de la política en América Latina, los modelos de sociedad vigentes y las transformaciones necesarias. “Tironear hacia el margen y la incomodidad, plantear contradicciones y pensar en el futuro, es un buen camino”, dijo el politólogo sobre el cierre.