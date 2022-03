No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En la mañana del lunes, la fachada de la Universidad de la República (Udelar) amaneció con una pancarta que apoyaba al Sí a la derogación de los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), que se someterán a referéndum este domingo. La pancarta, rosada como la papeleta del Sí, estaba firmada por la Intergremial Universitaria, que nuclea a la Agremiación Federal de Funcionarios de la Udelar (AFFUR), la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC), la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU).

La pancarta, que decía “En la Universidad votamos Sí”, fue quitada en la madrugada de este martes, pero previamente había sido cuestionada por actores del gobierno. Por ejemplo, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, aseguró que ese cartel “cancela y excluye”. “Deja afuera a todos los vinculados a la Udelar que no están a favor del Sí e ignora mediante el lenguaje a todas las demás universidades que existen en el país”, entre las que nombró especialmente a la Universidad Tecnológica. “Una pena”, lamentó en una publicación de su cuenta de Twitter.

Un cartel que cancela y excluye. Deja afuera a todos los vinculados a UdelaR que no están a favor del sí. E ignora mediante el lenguaje a todas las demás universidades que existen en el país, incluyendo a esa otra universidad pública, y del interior, que es UTEC. Una pena. pic.twitter.com/f13nC8JWO2 — Pablo da Silveira (@pdasilve) March 22, 2022

Por su parte, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, posteó en la misma red social “como egresado” de su “querida” Facultad de Derecho de la Udelar: “No me representan y menos en el marco de los principios que rigen la educación pública desde 1877”.

Como egresado de mi querida Facultad de Derecho de la @Udelaruy no me representan y menos en el marco de los principios que rigen la educación pública desde 1877! pic.twitter.com/at4sfVvXoU — Robert Silva García (@RobertSilva1971) March 21, 2022

En tanto, la senadora por el Partido Nacional Graciela Bianchi cuestionó: “¿Se acuerdan que el Consejo de la Facultad de Derecho sacó una declaración cuestionando porque afirmé que la Udelar adoctrina? La única verdad es la realidad”. La legisladora aludió al comunicado que esa casa de estudios emitió a principios de año para responder a la legisladora luego de que en un foro de Twitter dijera que la Facultad de Derecho es “una usina de adoctrinamiento”.

¿Se acuerdan que el Consejo de la Facultad de Derecho sacó una declaración cuestionándome porque afirme que la UDELAR adoctrina? La única verdad es la realidad. pic.twitter.com/WhLLchDec5 — Graciela Bianchi (@gbianchi404) March 22, 2022

Otro de los gremios estudiantiles de la Udelar, la Corriente Gremial Universitaria (CGU), agradeció al rector Rodrigo Arim por una “gestión” efectuada el lunes por la cartelería colocada en la fachada de esa casa de estudios. Sin embargo, desde la Intergremial Universitaria aseguraron que el cartel no fue retirado por orden de la Udelar, sino que la pancarta fue “vandalizada”. “Queremos una Udelar sin proselitismo político”, aseguraron desde la CGU.

Queremos agradecer al Rector @RodrigoArim1 que ante la gestión efectuada en el día de ayer por la carteleria colocada en la fachada de la Universidad de la República, en el día de hoy ya no se encuentra.



Queremos una UdelaR sin Proselitismo Político. pic.twitter.com/7gu3yrinct — Central.CGU (@CentralCgu) March 22, 2022

Amira Fagúndez, integrante de la FEUU y vocera de la Intergremial Universitaria, dijo a la diaria que rechazan y repudian que “haya intolerancia” con las organizaciones gremiales estudiantiles y sindicales que se expresan “libremente”, más allá de que haya actores que no estén de acuerdo con el uso de los espacios. “Reivindicamos poder habitarlos más allá del gobierno de turno”, expresó.

La militante estudiantil aclaró que la actividad fue para convocar a votar Sí el domingo y que las firmas que acompañaban el cartel eran de organizaciones que tienen esa postura política. Además, aseguró que no violenta ningún artículo de la Ley Orgánica de la Udelar e incluso sostuvo que la Universidad podría “haber profundizado” el debate en torno a la LUC y “tener un posicionamiento más contundente en contra de ella”. “No lo hizo, pero podría haberlo hecho, porque poder debatir y tomar posiciones respecto a las temáticas que están en el ámbito público está enmarcado en la Ley Orgánica”.

“Tenemos la potestad y libertad de poder hacer acciones en las fachadas de las instituciones, colgar nuestras reivindicaciones en los lugares es algo que históricamente ha pasado”, dijo. Al respecto, ejemplificó con las pancartas colocadas en contra de la dictadura en esos años o con cartelería a favor de más presupuesto educativo, “que está y estuvo sobre la mesa durante los gobiernos del Frente Amplio”. “Anular estos artículos es una reivindicación puntual de este momento y ejercimos nuestro derecho. No hay ninguna cuestión en la Universidad que prohíba usar la fachada ni las carteleras para promover acciones de los gremios”, afirmó.

Sobre la vandalización de la pancarta, Fagúndez apuntó que no tienen identificadas a las personas que lo hicieron y que están seguros de que la Udelar no la quitó, en contraste a lo que había afirmado la CGU en un comunicado. De cara al domingo, la Intergremial Universitaria se propone “seguir militando” como lo han hecho a lo largo de la campaña, y concluyó que no descartan hacer un nuevo cartel en favor del Sí y ponerlo en otro lugar de la Udelar.