Gabriela Fossati, fiscal a cargo del caso del ex jefe de custodia presidencial Alejandro Astesiano, pidió certificación médica por quince días, según informó el responsable de comunicación de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech. La fiscal tomó esa decisión luego de que el programa Legítima Defensa divulgara audios suyos en los que sostiene que la investigación de este caso “no va a poder llegar a su fin porque las piedras son permanentes” y que “todas las personas que están dirigiendo los organismos” por “lo único que se preocupan es por tratar de tapar”. Benech aclaró que desconoce los motivos de la certificación, ya que las cuestiones vinculadas a la salud son reservadas.

Según informó el periodista Gabriel Pereyra en su cuenta de Twitter, Fossati también envió una carta al fiscal de Corte, Juan Gómez, en la que explica que los audios divulgados fueron fruto de una conversación privada que mantuvo con el periodista Carlos Peláez, que no era su intención que tomaran estado público y que algunos de los asuntos mencionados se fueron solucionando con el tiempo. No obstante, le pidió que la releve del caso Astesiano. Fossati ya había manifestado en otra ocasión, en noviembre de 2022, su voluntad de apartarse de este caso. “Lo mejor parece ser que yo no lo siga”, dijo en aquella instancia.

La Fiscalía informó que Gómez está analizando los audios enviados por Fossati. El sábado, el fiscal de Corte declaró a Montevideo Portal que “no quiere entrar en la polémica”, pero sí tiene interés en investigar si Fossati tiene elementos para confirmar que se filtró información sobre el “caso Astesiano” desde la Fiscalía General de la Nación, como sostiene la fiscal en uno de los audios.