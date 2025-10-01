El grupo francés de construcción NGE anunció la adquisición de Saceem, una de las mayores empresas del sector en Uruguay, principal constructora de puertos y puentes en el país, e integrante, entre otros proyectos, del Neptuno-Arazatí y de las obras del Ferrocarril Central, a través del consorcio Grupo Vía Central, del cual también forma parte el conglomerado francés.

NGE, el cuarto grupo de construcción más grande de Francia, pasará a tener el paquete mayoritario de acciones de Saceem, mientras que algunos uruguayos tendrán participaciones minoritarias, entre ellos Alejandro Ruibal, actual director general de la constructora uruguaya, quien continuará en ese rol. La empresa brasileña Neocorp, una de las socias de Saceem, cederá sus acciones y se retirará del grupo.

La adquisición, aprobada por la Comisión de Defensa de la Competencia, se completará en los próximos meses y está sujeta a las “condiciones suspensivas habituales”, informó el grupo en el comunicado del anuncio. Además de su operación en Uruguay, Saceem está presente en Perú y Paraguay, por lo que el continente se convertirá en la primera zona internacional del grupo francés, por delante de África.

Las empresas han colaborado en proyectos durante los últimos ocho años. La compra de Saceem “elevaría la facturación internacional del Grupo NGE a poco más de 700 millones de euros en 2025” y aumentaría la plantilla total de trabajadores a nivel internacional a 5.800 personas, según informaron.

“Esta integración nos permitirá acelerar nuestro desarrollo y ampliar nuestro alcance mediante un enfoque regional integrado multiservicio con equipos capaces de capitalizar las competencias históricas de nuestras empresas para operar en nuestros tres países principales y más allá”, declaró Ruibal.