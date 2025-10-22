En el marco de reuniones y actividades en Río Negro, este martes el ministro del Interior, Carlos Negro, fue consultado por el homicidio de Ismael Alonso, el delivery de una pizzería de La Teja, ocurrido el sábado durante una rapiña en Villa Española.

El ministro expresó que el hecho y que puedan ocurrir este tipo de delitos, y la motivación de estos, le genera una “profunda indignación”. El combate de los homicidios es “el principal desafío que nos hemos trazado”, agregó.

Negro mencionó que la cartera trabaja en delinear un plan de acción a corto, mediano y largo plazo. Como ejemplo de las medidas a corto plazo, mencionó que días atrás, junto a otras autoridades policiales, realizó recorridas por zonas de Montevideo con el objetivo de asistir y apoyar a la Guardia Republicana en los denominados “operativos focalizados”, que buscan intervenir en áreas de mayor violencia.

El ministro señaló que el Plan Nacional de Seguridad Pública fue incorporado al presupuesto del ministerio como parte de las acciones a largo plazo. Espera que, una vez aprobado, puedan comenzar a trabajar en su implementación hacia “febrero o marzo”, añadió.

Por último, reconoció que la gran cantidad de armas existentes en Uruguay constituye una problemática, algo que ya conocía por su experiencia previa en la Fiscalía de Homicidios. “La principal causa de la violencia es la violencia letal, las armas de fuego. Ese problema lo tenemos instalado en el país y también debemos abordarlo”, sostuvo.